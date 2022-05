Samsung potpisuje ugovor sa Dish za 5G radio i telefone

Samsung je potpisao višegodišnji ugovor o prodaji opreme kompaniji Dish za svoju predstojeću 5G mrežu u Sjedinjenim Državama, jedan od najvećih radio ugovora za južnokorejsku kompaniju od njegovog glavnog ugovora sa Verizon-om 2020.

Samsung se postavio kao izazivač vrhunskim dobavljačima telekomunikacione opreme Nokia i Ericsson u Sjedinjenim Državama tako što je pobedio u ugovoru sa Verizonom vredan 6,6 milijardi dolara, a ugovor sa Dish-om dodatno učvršćuje svoj položaj.

„Ovo je sporazum vredniji od milijardu dolara za Samsung Networks“, rekao je Alok Shah, potpredsednik Samsunga. „Naše prve proizvode ćemo isporučiti Dishu kasnije ove godine. Dish već ima tajvansku Microelectronics Technology Inc i japansku Fujitsu kao dobavljače za 5G radio.

Dish gradi 5G mrežu koristeći najnovije tehnologije koje obećavaju smanjenje troškova i uvođenje novih usluga, i povezao se sa kompanijama u rasponu od Amazona i Intela do manjih kao što su Altiostar i Mavenir. Iako Dish još uvek nije pokrenuo komercijalnu mrežu, obavezao se da će regulatori pokriti 20% stanovništva SAD do juna, i najmanje 70% stanovništva do sredine 2023.

„Imamo cilj da do juna postignemo 20% pokrivenosti stanovništva i na dobrom smo putu da to postignemo“, rekao je u intervjuu direktor Dish-a Stephen Bye. Dish, koji postavlja mrežnu infrastrukturu u desetinama gradova, takođe se suočio sa problemima u lancu snabdevanja koji su naštetili kompanijama širom sveta, uključujući i telekom industriju.

Bye je rekao da su lanci snabdevanja bili teški poslednjih 12-18 meseci i da izazovi neće nestati u narednih nekoliko meseci. Ali Dish ima sve komponente za postizanje cilja pokrivenosti u junu. Dish takođe testira svoju 5G mrežu koristeći Samsung Galaxy S22 telefone i planira da nastavi da koristi telefone tokom procesa postavljanja mreže.

„Radimo sa drugim proizvođačima uređaja i možete pogledati na web-u Boost i jasno ćete videti da imamo odnose sa mnogim dobavljačima uređaja,“ rekao je Bye. Boost Mobile, brend prepaid bežičnih telefona u vlasništvu Dish-a, na svojoj web stranici navodi telefone kompanija Samsung, Motorola i Apple.

Izvor: Reuters

