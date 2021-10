Schneider Electric poziva na akciju u procesu dekarbonizacije

Naše delovanje na polju borbe protiv klimatskih promena možemo ubrzati i prepoloviti emisiju ugljen-dioksida do 2030. godine, poručuje Schneider Electric, kompanija koja je prepoznata kao lider kada su u pitanju digitalna transformacija upravljanja energijom i automatizacija. Schneider Electric proglašen je, inače, najodrživijom kompanijom na svetu u 2021. od strane Corporate Kights-a. Na samom početku konferencije Innovation Summit 2021, u svom uvodnom obraćanju, predsednik i izvršni direktor kompanije Schneider Electric Žan-Paskal Trikoar naglasio je važnost ostvarivih strategija s ciljem postizanja nulte neto emisije štetnih gasova u izveštaju „Cilj do 2030. godine: Trka sa vremenom” koji je pripremio Institut za održiva istraživanja kompanije Schneider Electric.

Na godišnjoj konferenciji Innovation Summit kompanija Schneider Electric je predstavila digitalne i održive inovacije iz domena upravljanja energijom i automatizacije.

Potrebno je hitno delovanje u procecu dekarbonizacije

U uvodnom obraćanju na konferenciji Innovation Summit, Trikoar je pozvao prisutne da usvoje najvažnije mere dekarbonizacije. On je predstavio istraživanje kompanije Schneider Electric kao osnovu da ostanemo na pravom putu i ograničimo globalni porast temperature. U ovom izveštaju detaljno je predstavljena potreba da se smanji emisija ugljen-dioksida za 30 do 50% u ovoj deceniji, u odnosu na trenutne nivoe. Bez takvog angažmana, postaje gotovo nemoguće da ograničimo globalni porast temperature ispod 1,5°C kao što je to predstavljeno na Međuvladinom panelu o klimatskim promenama (IPCC).

Model Instituta za održiva istraživanja kompanije Schneider Electric pokazuje ostvarivost i pristupačnost smanjenja emisije 10 gigatona ugljen-dioksida godišnje do 2030. godine. U izveštaju se obraća posebna pažnja na globalnu emisiju grupe gasova staklene bašte.

Institut veruje da je jedini realističan put do uspeha primena proverenih digitalnih tehnologija uz pojačanu elektrifikaciju kao najbržeg načina dekarbonizacije zgrada, transporta i industrije. Ovaj pristup kupuje vreme za suočavanje sa sektorima u kojima je teže napraviti promene. Model jasno pokazuje da bi druge strategije preterano opteretile potrošače.

„Uprkos važnosti sadašnjeg trenutka u kome je prepoznat značaj održivosti i činjenice da sve veći broj kompanija usvaja ambiciozne ciljeve u cilju borbe sa klimatskim promenama, ovo istraživanje ukazuje na potrebu za ubrzanjem. U kompaniji Schneider Electric mi smo uvek deo rešenja. S ciljem da pružimo podšku organizacijama u potrazi za postepenom dekarbonizacijom i ispunjenju strategija koje se tiču klimatskih promena, ubrzavamo proširenje naših konsultantskih usluga na svetskom nivou s ciljem da odgovorimo na sve veću potrebu za značajnim napretkom u ostvarenju ciljeva kada je u pitanju tranzicija na polju energije i aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena,“ rekao je Trikoar. „Ono što je organizacijama danas potrebno jeste partner od poverenja koji kombinuje strateško planiranje i određivanje ciljeva u skladu sa proverenim rezultatima u primeni rešenja kako bismo ostvarili brže i vidljivije rezultate. Nakon što smo i sami uspešno savladali mnoge izazove na polju održivosti i na tom putu primenili vodeća svetska digitalna i električna rešenja u našim prostorijama, trenutno zauzimamo dobru poziciju iz koje možemo pomoći drugima da brže i bolje napreduju.“

Publikacija „Cilj do 2030. godine: Trka sa vremenom” dostupan je na linku: https://perspectives.se.com/research/2030-scenario-white-paper

