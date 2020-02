Schneider Electric: Veličina komponenti je važna

Trend u IT svetu da data centri i njihove komponente postaju sve manjih dimenzija ne jenjava. Edge rešenja predviđaju da data centar treba da se nalazi takoreći na samoj lokaciji korisnika kako bi prikupio podatke u realnom vremenu, obradio ih i dao nam „municiju“ da s njima uradimo nešto pametno i korisno.

Sigurno je da su smanjenju dimenzija pogodovale nove tehnologije, sve manje elektronske komponente, kao i zahtevi samih korisnika. Osluškujući tržište, Schneider Electric je predstavio takozvani mikro data centar u obliku nazidnog rek‑ormana, kao i nove linije uređaja za besprekidno napajanje (UPS) s litijum‑jonskim baterijama.

Pitate se šta je tu sad novo. Edge računarstvo postavlja nove izazove za mnoge distribuirane sisteme na lokacijama koje nemaju IT osoblje i ne ispunjavaju nove zahteve za sajber i fizičku bezbednost i u okruženjima koja nisu optimizovana za IT sisteme. Nazidni rek visine 6U (1U = 4,45 cm) kompanije Schneider Electric dizajniran je za Edge rešenja kada je prostor kritičan, a otpornost neophodna. Omogućava sigurno postavljanje velikih, teških Edge servera, mrežne opreme i UPS‑a na zid, tako da ne zauzima prostor na podu prostorije.

Šok‑pakovanje znači da partneri i integratori mogu unapred instalirati IT sisteme kao brza i standardizovana rešenja, a integrisani filter za prašinu i ventilaciono hlađenje čine ga idealnim čak i za mala industrijska okruženja. Ovaj nazidni 6U rek omogućava krajnjim korisnicima da podrže svoje kritične poslovne operacije u ne‑IT okruženjima. Uz rešenje za nadzor sistema EcoStruxure IT, sve ovo čini jedno celovito, standardizovano rešenje IT infrastrukture koje Schneider Electric nudi zajedno s partnerskim ekosistemom kako bi obezbedili pojednostavljeno postavljanje i punu kompatibilnost.

Kao što smo pomenuli na početku, sve ovo ne bi bilo moguće smestiti na izuzetno mali prostor da i komponente nisu pretrpele izmene u dimenzijama. Pre svega, tu je reč o UPS uređajima gde upotreba litijum‑jonskih baterija sve više istiskuje klasične VRLA baterije.

Litijum‑jonske baterije se nisu „juče“ pojavile, naprotiv, komercijalno se koriste više od 20 godina u raznim primenama, ali nisu široko prihvaćene kao izvor energije za monofazne UPS uređaje pošto nisu obezbedile pravilan odnos cene, gustine energije, snage, sigurnosti i pouzdanosti za monofazne UPS aplikacije. Međutim, tokom poslednjih 10 godina razvoj tehnologije nam je omogućio realne mogućnosti za upotrebu litijum‑jonskih baterija. Ove baterije nude dokazane prednosti u odnosu na VRLA baterije: manje zamena baterija (možda i nikada) koja je potrebna tokom radnog veka UPS‑a eliminiše rizik od isključivanja UPS‑a uzrokovanog zamenom baterije; otprilike tri puta manja masa za istu količinu energije; do deset puta više ciklusa pražnjenja, zavisno od hemije, tehnologije, temperature i dubine pražnjenja; četiri ili više puta brže punjenje, ključni element u scenarijima isključivanja.

Ulaganje u životni vek

U ovom slučaju nije sve kao u bajci. Litijum‑jonske baterije imaju dva glavna nedostatka u odnosu na VRLA baterije: veći kapitalni izdaci za istu količinu energije zbog većih troškova proizvodnje i troškova sistema potrebnog za upravljanje baterijama, a tu su i stroži propisi o transportu. Prema nekim uporednim studijama, ukupni troškovi vlasništva (TCO) monofaznih UPS sistema koji koriste litijum‑jonsku tehnologiju mogu biti mnogo niži od onih koji koriste VRLA, uprkos početnim ulaganjima.

Iako početno ulaganje u UPS s litijum‑jonskom baterijom može biti 64 odsto veće od VRLA sistema, duži vek trajanja baterije znatno smanjuje dugoročni TCO. Na primer, VRLA baterije moraju da se zamenjuju na tri do pet godina (a nekad i češće u zavisnosti od uslova korišćenja), dok litijum‑jonske baterije mogu da traju deset godina. Duži životni ciklus pomaže u smanjenju troškova održavanja i rada, a zbog veće gustine energije manje su i lakše (oko tri puta manje težine za istu količinu energije). Kada se ovakvo litijum‑jonsko rešenje baterija uklopi s monofaznim UPS‑om, dobijamo UPS uređaj manjih dimenzija od standardnog.

Autor: Vasilije Kodžopeljić, regionalni direktor za IT servise za region Jugoistočna Evropa, Schneider Electric

