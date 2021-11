Skriveni iPhone trik koji olakšava čitanje teksta

Otkrili ste da je teško pročitati tekst u određenim aplikacijama na vašem iPhone-u?

Sada ne morate da povećavate tekst u svakoj aplikaciji

To je uočljivo naročito kada koristite aplikaciju koja koristi malu veličinu fonta (Facebook i Instagram prvi padaju na pamet). iOS 15 ima trik da vam ovo olakša – možete selektivno da promenite veličinu fonta za određene aplikacije. Kao i kod većine ovih „iOS trikova“, oni nisu očigledni. Morate da znate gde je da biste ga koristili.

Prva stvar koju treba da uradite je da dodate funkciju veličine teksta u iOS kontrolni centar. Da biste to uradili, idite na Settings > Control Center i pomerite se do dna do More Controls i dodirnite zeleni znak plus pored Text Size. Ovim ste dodali dugme Text Size u Control Center. Prevucite prstom (od vrha desno nadole na novijim iPhone uređajima sa Face ID-om ili odozdo prema gore na starijim telefonima sa Touch ID-om) da biste prikazali Control Center. Sada ste ga instalirali, možete početi da ga koristite.

Kada ste u aplikaciji u kojoj želite da promenite veličinu fonta – gore ili dole – pokrenite Control Center i dodirnite dugme Text Size. Ovo će vam dati dva podešavanja – vertikalno postoji klizač koji vam omogućava da kontrolišete veličinu fonta, a na dnu imate prekidač koji vam omogućava da odaberete da li je specifičan za aplikaciju ili globalno podešavanje koje pravite. Sada kada znate kako da napravite ovu promenu, možete podesiti veličinu fonta u aplikacijama kako vama odgovara.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet