SpaceX lansira još 60 satelita Starlink 

Nakon višestrukih odlaganja, najnovija serija širokopojasnih satelita konačno je na putu da krene u orbitu.Rano u utorak, SpaceX je konačno prekinuo niz koji je postao poznat pod nazivom #Scrubtober (a ranije poznat kao #Scrubtember) lansiranjem i raspoređivanjem 60 novih satelita Starlink putem rakete Falcon 9 sa Cape Canaverala.

Treći let Falcon-a 9

Ova misija Starlinka bila je treći let Falcon 9. Ova raketa je odvela astronaute Doug Hurlei-a i Bob Behnken-a u orbitu u maju, a zatim lansirala južnokorejski satelit u julu. Do sada je SpaceX uspeo da lansira i spusti istu raketu do šest puta. Prva faza Falcon 9 ponovo je sletela na droneship Of Course I Still Love You na Atlantiku oko 8,5 minuta nakon lansiranja u utorak. Lansiranje, prvobitno zakazano za septembar, odlagano je više puta, uključujući dva puta prošle nedelje. Druga misija SpaceKs-a za lansiranje američkog svemirskog GPS-ovog satelita takođe je više puta odlagana, poslednji put u petak.

U međuvremenu, United Launch Alliance pokušava da pošalje jednu od svojih raketa Delta IV Heavy sa zemlje od avgusta, ali je let odložen najmanje šest puta. „Moraćemo da napravimo puno poboljšanja da bismo imali šansu da dovršimo 48 lansiranja sledeće godine!“ – Musk je objavio u petak na Twitteru.

Izvor: Cnet

