Startap klinika: Da se razumemo

Ponekad nesporazum dolazi iz bukvalnog razloga – nismo se sporazumeli. Nismo razumeli šta nam je rečeno, nismo to ispravno protumačili. U letnjem izdanju Startup klinike bavimo se nekim rečima i frazama koju mogu voditi do uspeha u pregovorima… ili propasti našeg startup-a.

Ovog puta pozabavićemo se istinom ili barem pokušajem da saznamo istinu iz izjava koje mogu, a ne moraju, da opišu šta drugi žele, nagoveštavaju ili tiho zbore između redova. Ponudićemo prevod za neke naizgled jasne i konkretne fraze, prevod koji im dodaje puno značenja, prevod koji nam je koristan da uspostavimo istinito znanje o tome šta drugi znaju, očekuju, mrze, vole ili samo razumeju / ne razumeju. Ponudićemo prevode složenih/netransparentnih izjava i pitanja koji su provereni u stvarnosti, ali i dalje mogu biti nejasni za većinu nas.

Kao kada u filmovima snimljenim “po stvarnim događajima”, pročitate upozorenje da su imena promenjena da se zaštite stvarni ljudi, mi smo primenili nešto slično. Izabrali smo primere sentenci koje smo čuli u internacionalnom kontekstu, negde daleko u svetu, ali odgovaraju duhu onoga što se može čuti i na lokalnoj startap sceni. Dakle, namerno uzorkovano iz šire svetske baze.

Reč i interpretacija

Nazad na ‘core value’ ”Hajde da se vratimo na bazičnu definiciju, core value čitavog vašeg startap projekta. Ako možete da nam osvežite/produbite/potvrdite…?” Ova benigna i naizgled očigledna vrsta upita krije čitavu džunglu mogućih interpretacija. Možda su zbunjeni nekim detaljima koje su naknadno saznali, možda im od početka mnogo toga nije jasno ili im pak ništa nije jasno. Ova fraza krije urgentnost i ponekad ozbiljan grč u razumevanju, pripazite na nju.

Isplativost! ”Možemo li da popričamo o ključnim definicijama isplativosti ovog projekta?” Isplativost je jedna od onih stvari koja prilično zavisi od ugla gledanja. Kada potencijalni investitor samo pomene reč isplativost, to je dobar signal – znate šta ga interesuje, želi da popriča o tome koliko i na koji način se njemu isplati investiranje u vaš startap. Konkretna, slojevita, uslovna, segmentirana, hibridna, svaka vrsta isplativosti im je bitna, ako se dotiče njih. Budite spremni da o tome izlažete detaljno. Neka opšta isplativost, to je svakako dobra tema, ali malo sekundarna.

Konkurencija… koja konkurencija? ”Hajde da popričamo o uticaju kompanija i projekata X, Y i Z, mogućih konkurenata, na naš startap projekat.” Naravno da ste samouvereni, naravno da ne verujete da vam je iko zaista konkurencija, naravno da ste inspirisani da čak izgovorite onu legendarnu rečenicu: “Mi nemamo konkurenciju, mi smo unikat!” Mada to dobro zvuči u filmovima, tu treba i da ostane, u filmovima. Potencijalni investitor ne želi da čuje tu poetsko-vickastu vrstu odmahivanja rukom na temu konkurencije, on želi da pokažete ozbiljnost i predanost u potrazi, zajedno s njim, svakog mogućeg, ma kako minimalnog oblika stvarne i potencijalne konkurencije da biste se što ranije konstruktivno postavili prema toj temi. Ako ih oni vide kao potencijalne konkurente, a to su upravo ljubazno izrekli, onda ih i vi vidite kao konkurente. Jednostavno.

U četiri oka

Three’s a crowd Kad vam blizak saradnik/investitor/partner kaže sasvim suptilno: “Hajde da se ispričamo detaljno o projektu. I nema potrebe da bord ili menadžment tim ili partneri osnivači prisustvuju, verovatno ih neće interesovati”, on u stvari kaže “Imam nešto prelomno da saopštim o tebi, sebi ili nekom trećem, na primer, nekom članu tog istog tima koji bih da izbegnemo, recimo, koliko me izbezumljuje XX svojim rigidnim tehnokratskim fazonima i na pragu sam napuštanja našeg projekta”… ili tako nešto. Samo pristojno i nekonfrontirajuće.

Čike u odelima Kada bilo koji vaš sagovornik iznebuha predloži: “Mogla bi pravna služba / tim / savetnik / kancelarija (ukratko, bilo šta ili ko zadužen za pravne stvari kod vas) da baci pogled na ovo”, jasno vam je da se ne radi o bacanju pogleda. Niko ne priziva pravni pregled i nadzor tek tako, radi se o nekoj opasnosti, o velikoj opasnosti. Tako i čitajte tu sentencu, ne umanjujte u svojoj glavi njen značaj.

Sitnice, pa još na engleskom

Review definitivno nije “bacimo pogled” ili “zvirnemo i ništa ne promenimo”. Ima za njega lep i konkretan zamenski izraz revidirati koji znači ono što je vaš sagovornik mislio – “da se promeni”.

Feedback ne znači feedback. Znači, često, “zacrniti najgore na svetu”. Kao u “spremam detaljan feedback na e-mail od 13/4. Sve ću da ti napišem!”

Build back better ne znači “uraditi još bolje!”, kako se krajnje entuzijastično tumači. Znači: “moramo krenuti od početka”, definitivno manje poetično i pozitivno.

Critical, kao u mission-critical ili time critical ili process critical ili bilo koji drugi critical nije samo nešto što je baš važno za budućnost, to je zapravo nešto prelomno, što je uslov za sve. Ako iko igde samo pomene neki critical, načuljite uši, priča o mogućem kraju svega.

Capacity svakako ne znači kapacitet. Intelligence skoro nikad ne znači inteligencija. Renegotiate ne bi da uključuje pregovaranje.

Missteps, inconsistencies, slight oversteps, faux pas, misjudgement… sve te fraze zvuče zanosno dikensovski, ali svi označavaju jednu bitnu i tamnu kategoriju – grešku. Ili u mnogo gorem slučaju – laž! Kad ih čujete ili vidite negde, poklonite im punu pažnju. Neko se trudi da bude fin, a da vam kaže neku baš neprijatnu stvar.

Ipak, da umekšamo

Ponekad je marketinški plan jednostavno marketinški plan i malo kašnjenje projekta je samo malo kašnjenje projekta. Čak i feedback može da bude feedback. Ne treba baš uvek učitavati neko značenje u jasne i konkretne izjave, ali kad ima prostora da se one interpretiraju, interpretirajte ih, nemojte da vas iznenade.

Imate jedan jednostavan mehanizam da saznate šta su zaista mislili da kažu. Pitajte ih! Na primer: “Šta ste zaista mislili da kažete”. Ili: “Da li biste mogli da mi detaljnije predočite to” ili na bilo koji drugi ili treći direktan, upitni način. Bolje nego da zamišljate šta su želeli, zar ne?

Linkom-PC inicijativa

Linkom-PC je odlučio da produži svoju inicijativu, ponajviše zaintrigirani svežinom, energijom i otvorenošću vaših komentara i dopisa. Iako je većina vaših dopisa stigla preko neformalnih društvenih mreža, prepoznaje se obrazac – imate šta da kažete, ali radije ne biste to uradili javno. Cenimo to i naučili smo puno i o vama i izazovima koji vam predstoje, radujemo se daljim javljanjima u okviru ove inicijative, ali i izvan nje.

Kompanija Linkom-PC, vodeći regionalni provajder osveženih mrežnih uređaja, omogućila nam je još jedan mali mrežni poklon – Cisco switch C2950-24. Tehničke karakteristike ovog uređaja pogledajte na ovoj stranici!

Ovog puta došlo je do blage promene uslova: potrebno je da imate manje od 15 zaposlenih, da postojite kraće od dve godine, da aktivno koristite IT sistem u svom radu. Za konkurs nam pišite samo o jednoj temi – o svom najvećem uspehu. Ako povrh toga imate još neku specifičnu temu ili iskustvo koji vas, po vašem mišljenju, izdvajaju od ostalih startapa, pišite nam i o tome. Vaše priloge će pregledati mali žiri sastavljen od predstavnika kompanije Linkom-PC, jednog predstavnika konsultantske kuće Tomato Tomato Communications, kao i člana redakcije PC Press-a. Žiri će izabrati jedan upečatljiv prilog i dodeliti tom startapu poklon – switch. U dogovoru s dobitnikom biće odlučeno da li ih imenujemo, da li njihovu priču koristimo kao gradivo za Startup kliniku, kao i detalje preuzimanja opreme. Da konkurišete, pišite na startup@pcpress.rs.

Autori: Jelena Rupnik i Branko Đaković

Podelite s prijateljima

Tweet