Sunovrat Apple-a u Kini

Predviđeni oporavak mobilnog giganta nije se desio, jer je došlo do nove epidemije Korona virusa. Prošlog meseca, u Kini je prodato svega 500,000 primeraka njihovog najnovijeg telefona.

Do oporavka tek za par meseci

Kako je već rečeno, Apple je prodao u prošlom mesecu svega 500,000 primeraka svog telefona, što je za 60% manje u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je ogroman pad za čiji će oporavak biti potrebno vreme. Analitičari najavljuju minimum par meseci kako bi Apple mogao da se vrati u normalne tokove prodaje.

U decembru 2019. je naglo krenula povećana prodaja Apple telefona, međutim Korona virus je usporio sve to, a na kraju doveo i do stagnacije. Ova epidemija nije pogodila samo Apple, već i sve ostale proizvođače mobilnih telefona. Ovoj činjenici govori u prilog to što je prodaja pametnih telefona u Kini opala za 55% u februaru, na 6,3 miliona prodatih jedinica, upoređujući sa istim periodom prošle godine. Analitičari najavljuju da će sve kompanije nadoknaditi gubitke tokom godine, i da ih očekuje velika borba u prodaji. Adut Apple-a biće 5G telefon koji bi trebalo uskoro da objave, kako bi mogao da se takmiči sa svojim rivalima iz Huawei-a i Samsunga.

Od Korona virusa do sada je obolelo preko 110,000 ljudi, a umrlo je preko 4,000 njih. U Srbiji je do sada obolelo četvoro njih. Zbog ove epidemije širom sveta otkazane su velike konferencije i sajmovi poput MWC Barselona 2020, Facebook F8 i mnogi drugi. Očekuje se da za posledice ima veliku finansijsku štetu po više privrednih sektora, među kojima je i IT industrija.

