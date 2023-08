Tesla – insajderske nepravde i curenje podataka o zaposlenima

Tesla je utvrdila da su dva njena bivša radnika odgovorna za masovno curenje podataka koji uključuju lične podatke o preko 75.000 zaposlenih, prenosi TechCrunch. Prema podnesku u kancelariji državnog tužioca države Mejn, Teslin službenik za privatnost podataka, Steven Elentukh, prijavio je kršenje kao „insajdersku nepravdu“, odajući informacije o zaposlenima, uključujući brojeve socijalnog osiguranja.

Dokumentacija u Mejnu uključuje pismo od Elentukha napisano za slanje pogođenim zaposlenima u državi. Potvrđuje se da je Handelsblatt, nemački medij koji je primio 100 GB Teslinih podataka, obavestio Teslu 10. maja da je primio poverljive informacije.

„Istraga je otkrila da su dva bivša Teslina zaposlena prisvojila informacije kršeći Teslinu IT bezbednost i politiku zaštite podataka i podelili ih sa medijima“, napisao je Elentukh u pismu. On dodaje da je Tesla podneo tužbe protiv dvojice bivših zaposlenih i da su im oduzeti elektronski uređaji. Handelsblatt obećava da će zaštititi osetljive podatke o 75.735 sadašnjih i bivših zaposlenih, kako to nalažu zakoni njegove zemlje. Novinska kuća je čak utvrdila da je broj socijalnog osiguranja izvršnog direktora Tesle Elona Muska uključen u preko 23.000 dokumenata koje je primio.

Ono što je Handelsblatt objavio su pritužbe kupaca na Teslin potpunu samo-vožnju (FSD). Utvrđeno je da je napredni sistem pomoćnika vozača proizvođača automobila, koji ima za cilj da postigne sposobnost autonomne gradske vožnje, imao 2.400 problema sa samoubrzavanjem i više od 1.500 problema sa kočenjem koje su prijavili kupci. Događaji su se prostirali između 2015. i marta 2022. Tesla je zahtevao da Handelsblat izbriše podatke, navodi se u novinama.

Ovo nije prvi put da zaposleni u Tesli pogrešno rukuju internim podacima. U aprilu je objavljeno da su radnici gledali i delili privatne video zapise koje je snimio Teslas kupaca, a koji su napravljeni od sigurnosnih sistema Sentry Mode vozila.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet