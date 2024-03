Tesla okončava dugotrajni pravni spor zbog rasne diskriminacije sa bivšim zaposlenim 

Owen Diaz je optužio kompaniju za rasističko radno okruženje.

“Uslovi nagodbe su poverljivi”

Diaz-ova dugotrajna pravna bitka protiv Tesle zvanično je završena. Obe strane su postigle nagodbu. Diaz-ov advokat, Lorens Organ, rekao je da su “strane postigle prijateljsko rešenje”, ali da su “uslovi nagodbe poverljivi”. Ko prati ovaj slučaj duže vreme, to znači da nećemo saznati koliko će Diaz dobiti nakon što je ogromna odšteta od 137 miliona dolara, koju je prvobitno dobio, dramatično smanjena na 3.2 miliona dolara.

Bivši operater za liftove je tužio proizvođača automobila zbog rasističkog radnog okruženja. On je tvrdio da je bio izložen diskriminaciji “direktno iz ere Jim-a Crow-a“. Diaz je rekao da su mu kolege ostavljale crteže svastike i rasističke grafite, poput onih iz pećinskog doba. Sve se to događalo na radnom mestu i oko Tesline fabrike u Fremontu. Diaz je takođe rekao da su on i drugi crnački radnici bili izloženi rasističkim uvredama i da kompanija nije uspela da reši ova ponašanja uprkos ponovljenim pritužbama.

Stižu nove tužbe

Zatim, 2021.godine godine, sud u San Francisku naredio je Tesli da plati 137 miliona dolara odštete svom bivšem radniku. To je bila jedna od najviših iznosa dodeljenih na osnovu diskriminacije. Međutim, sudija tokom žalbi koje su usledile smatrao je da je iznos prevelik. Zatim je sud smanjio iznos na 15 miliona dolara, iako je potvrdio prvobitnu presudu porote.

Strane su se ponovo našle na suđenju nakon što je Diaz odbio smanjeni iznos, ali je porota dodatno smanjila odštetu koju Tesla mora da plati na 3.2 miliona dolara. Tada je advokat Diaza rekao da je nepravedno napadnut od strane odbrane i da su već zatražili novo suđenje zbog nepravilnosti. Izgleda da su obe strane od tada pristale da pregovaraju iza zatvorenih vrata.

Iako je Diaz-ov slučaj završen. Markus Von, je takođe podneo drugu tužbu protiv proizvođača automobila zbog rasnog uznemiravanja. Von je Teslinu fabriku u Fremontu nazvao “leglom rasističkog ponašanja” i prošle godine je tražio od suda da njegovu tužbu proglasi kao grupnu tužbu kako bi mogao dodati 240 crnačkih kolega svojoj žalbi.

Izvor: Engadget

