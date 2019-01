Trka za najmoćniji super-kompjuter na svetu

Duboko u Google-ovoj laboratoriji u gradu Mountain View nalazi se dobro čuvana rashladna jedinica, u čijem srcu je računar za koji se tvrdi da bi mogao da promeni svet. Oni koji su ga videli opisuju ga kao tortu koja je nekim sticajem okolnosti okrenuta naopako, te nema vidljivog interfejsa, tastature ili ekrana, tako da bakarne žice i kablovi umotani oko metalnih cilindara čine masu koja okružuje jedan veliki kompjuterski čip.

Google je samo jedna od velikih kompanija koje su utrošile decenije i milione u trci za konstruisanje kvantnih računara, koji za nekoliko sati mogu da obave operacije za koje bi običnim računarima bile potrebne milijarde godina. Ozbiljna konkurencija uključuje i IBM koji je nedavno predstavio prvi samostalni kvantni računar koji je smešten u staklenu kocku visoku skoro tri metra, a opisuju ga kao korak ka „desktop kvantnim računarima budućnosti“, budući da doprinosi komercijalizaciji kvantnih računara, te tome da super-kompjuteri jednog dana pronađu svoje mesto i izvan zidova istraživačkih laboratorija.

Google i IBM projekti su deo internacionalne trke čiji je cilj dominacija na ovom polju, budući da kvantni kompjuteri informacije obrađuju na potpuno drugačiji način od klasičnih računara, a uz pomoć sistema koji se zasnivaju na kvantnoj mehanici. I mada je kvantna fizika relativno stara disciplina, nemački naučnici su tek 1985. godine napravili prvi nacrt za kvantni kompjuter, te je ovaj teorijski računar razvijan samo „na papiru”, uglavnom na univerzitetima, dok praktičnih radova dugo nije bilo. To se u proteklih nekoliko godina promenilo, te se dogodio prelazak „sa papira u realnost”, odnosno, došlo je do praktičnih ostvarenja nekih postavki teorije kvantnih računara.

Eksperti očekuju da će kvantni računari u narednih pet godina biti spremni za pristup internetu, što bi moglo da dovede do toga da ovakvi računari sa pristupom toj količini podataka dođu do neverovatnih otkriće, te, na primer, u rekordnom roku kreiraju lekove za neke do sada neizlečive bolesti. Problem je u tome što će onaj koji prvi stigne do kvantnog računara sa ovakvim sposobnostima imati pristup neograničenoj moći, koju će moći i da unovči, budući da će nova tehnologija transformisati online svet koji danas poznajemo, te uticati na skoro svaku industriju na svetu.

