TSMC dobija 6,6 milijardi dolara u okviru CHIPS zakona

Kompanija će otvoriti tri fabrike u Arizoni.

TSMC ulaže oko 65 milijardi dolara

Cilj je da kompanija proizvodi “napredne čipove koji se proizvode isključivo na američkom tlu.” Novac iz CHIPS zakona i dalje se dodeljuje proizvođačima poluprovodnika. Bela kuća je objavila da TSMC dobija 6,6 milijardi dolara za izgradnju tri poznate fabrike kao i fabrike, u regiji Feniksa, Arizone.

Kao deo ovog dogovora, TSMC se složio da proširi svoje planirane investicije u Arizoni za 25 milijardi dolara, na 65 milijardi dolara. Kompanija je već objavila dve od tri fabrike koje gradi u državi. Izgradnja treće je obećana do 2030.godine Bela kuća navodi da ovo predstavlja najveću stranu direktnu investiciju u istoriji Arizone. Očekivanja su da će to dovesti do 6.000 visoko plaćenih tehnoloških poslova i 20.000 građevinskih poslova u državi.

Jedan zgodan aspekt ovih fabrika je to što će omogućiti TSMC-u da završi svaki aspekt procesa proizvodnje čipova na američkom tlu, uključujući i napredno pakovanje. Nije reč o lepljenju kutije i garancije oko čipova. U ovom kontekstu, pakovanje se odnosi na raspoređivanje različitih komponenti kako bi se izgradio konačni proizvod. To ZNAČI dodavanje napajanja, ulaza i izlaza. Trenutno, čak i komponente koje su proizvedene u Americi se šalju nazad u Tajvan radi pakovanja. Zatim se ponovo šalju širom sveta radi konačne prodaje. Ove fabrike u Arizoni će, na kraju, zaustaviti sva ta česta putovanja avionom.

Kada sve tri fabrike budu u punom pogonu, navodno će proizvoditi desetine miliona čipova za napajanje proizvoda. Fabrike će proizvoditi čipove za pametne telefone, autonomna vozila i naravno, serverske računare za veštačku inteligenciju. Budući iPhone i Mac računari će koristiti čipove od 4nm i 3nm proizvedene u fabrikama u Feniksu, zahvaljujući partnerstvu sa Apple-om. TSMC je prijavio neka kašnjenja sa prve dve fabrike. Međutim, trenutni plan je da prva fabrika bude potpuno operativna sledeće godine, a druga 2028.godine i treća do 2030.godine.

SAD će proizvoditi 20 odsto vodećih čipova u svetu do 2030. godine

Bela kuća navodi da će ova investicija, zajedno sa drugim CHIPS garancijama i kreditima, pretvoriti SAD u svetsku silu u proizvodnji čipova. Federalna vlada sugeriše da će SAD proizvoditi 20 odsto vodećih čipova u svetu do 2030. godine.

“Amerika je izmislila ove čipove. Međutim, tokom vremena smo prešli sa proizvodnje skoro 40 odsto svetskih kapaciteta na blizu 10 odsto i nemamo nijedan od najnaprednijih čipova. To nas izlaže značajnim ekonomskim i nacionalnim sigurnosnim ranjivostima”, rekao je američki predsednik Bajden.

Jedan od glavnih ciljeva CHIPS zakona je privlačenje globalnih proizvođača čipova da grade na američkom tlu. Izgleda da to i funkcioniše. Prošle nedelje, Samsung je najavio da će udvostručiti svoju investiciju u Teksasu na 44 milijarde dolara, sa planovima za ambicioznu ekspanziju.

Multinacionalna kompanija za poluprovodnike GlobalFoundries dobila je garancije od 1,5 milijardi dolara za pomoć u finansiranju nove fabrike u Njujorku. Nova fabrika će se baviti proizvodnjom čipova za automobilsku, vazduhoplovnu, odbrambenu i AI industriju. Intel je nedavno dobio najveći novac od CHIPS zakona do sada. Kompanija je dobila 8,5 milijardi dolara za nastavak različitih operacija u SAD-u.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet