Tumblr gubi pretplate na Post Plus  

Tumblr ukida Post Plus, funkciju koja omogućava kreatorima da korisnicima naplaćuju pretplatu za pristup njihovom sadržaju. Počevši od 1. decembra, kreatori više neće moći da omoguće Post Plus na svojim blogovima.

Prekid Post Plus-a dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je procureli memorandum otkrio planove platforme da se smanji nakon što se bori da ispuni ciljeve korišćenja i prihoda. U to vreme, Matt Mullenveg, izvršni direktor Tumblr-ove matične kompanije Automattic, rekao je da kompanija planira da se fokusira na „osnovnu funkcionalnost“ Tumblr-a u budućnosti.

Čini se da je Post Plus, koji je lansiran 2021. godine, prva funkcija na Automattic-ovom bloku za sečenje. U postu na Tumblr-u, članovi osoblja platforme kažu da su „prvobitno uveli Post+ da bi podigli i podržali ogroman broj neverovatnih kreatora“. Međutim, kompanija kaže da ova funkcija „nije ispala kako smo se nadali“ i donela je odluku da je prekine nakon razmatranja povratnih informacija i korišćenja.

Tumblr kaže da će postojeći Post Plus sadržaj biti dostupan do kraja ove godine, ali će biti označen kao privatan od januara 2024. Kreatori takođe neće moći da kreiraju novi Post Plus sadržaj u ovom trenutku, a pretplatnici više neće biti optužen.

Sada se postavlja pitanje: šta je sledeće? Tumblr kaže da će napojnica ostati netaknuta, ali Mulenveg je rekao da Blaze, sponzorisana objava na sajtu, „ne može da podrži delić od ~1.000 servera potrebnih za pokretanje Tumblr-a“..

