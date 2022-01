Twitter primio rekordan broj zahteva za uklanjanje sadržaja

U poslednjem izveštaju o transparentnosti, Twitter navodi da je u periodu od januara do juna 2021. godine primio do sada najveći broj zahteva za uklanjanje sadržaja na šestomesečnom nivou. Ukupno su primili 43.387 zahteva koji se tiču 196.878 naloga. To je najveći skok u broju zahteva od 2012. godine, kada je započeta praksa objavljivanja ovih podataka. U pitanju su zahtevi koje su uglavnom podnosile vlasti različitih država.

Najveći broj zahteva podnelo je Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija Indonezije. Oni su tražili uklanjanje 102.363 naloga zbog objavljivanja seksualnih i ilegalnih sadržaja, a Twitter je akciju preuzeo u 18.570 slučaja. Tviter je takođe zabeležio povećanje zahteva za blokiranje naloga zbog sadržaja koji krše ruske zakone protiv podsticanja na samoubistvo. Naime, ruska novinska agencija Tass je prošle godine prenela da su nadležne Internet institucije u državi zapretile da će blokirati Twitter ukoliko ne ukloni sadržaje koji su usmereni na dečiju pornografiju, podstiču na samoubistvo, i koji daju informacije o upotrebi droga. Ruske vlasti su istovremeno i usporile brzinu učitavanja Twitter-a za desktop i mobilne uređaje.

Čak 95 procenata ukupnog broja prihvaćenih zahteva dolazi iz pet država. Japan je „odgovoran“ za 43 procenta zahteva, od kojih su većina vezana za postove koji imaju veze sa narkoticima, seksualnim sadržajem i finansijskim kriminalom. Za njima slede Rusija, Turska, Indija i Južna Koreja.

