Ubisoft – glumac Princa od Persije zamenjen 

Izgleda da je problematični Prince of Persia: The Sands of Time Remake izgubio jednu od svojih najvažnijih stvari: Yuri Lowenthal, glumac koji je glumio princa, čuveno je ispričao u celini originalnu igru iz 2003. i trenutno je poznat po tome što igra Spider-Man Peter Parker u odličnim igrama Insomniac.

Tom Henderson, trenutno jedan od najpouzdanijih glasova u “curenju igara”, izvestio je da bi trebalo da “zaboravite sve što znate” o rimejku Princa od Persije – i otkrio da Loventhal više neće biti u toj ulozi.

Ubisoft mi nije hteo da kaže da li je još uvek vezan za projekat; Loventalov agent je rekao da ne može da komentariše jer je pod NDA. Ta neporicanja nisu potvrda, ali pošto bi trebalo biti prilično lako potvrditi da je još uvek vezan bez kršenja NDA, sigurno zvuči kao da se nešto promenilo!

Prebacivanje na drugog glumca bilo bi iznenađujuće jer je Loventhal ne samo dobio ulogu, već se zapravo pojavio u trejleru za najavu rimejka za 2020. i pomogao njegovom početnom guranju za štampu, tvitujući: „Hvala vam, Ubisoft Mumbai i Ubisoft Pune, što ste mi pomogli da stvarno premotam vreme unazad ”

Kreator serije Princ od Persije Jordan Mechner odgovorio mu je na Twitteru istog dana, otkrivajući da je Lovental uradio i snimanje pokreta za novu igru – morao je da rukuje ovim drvenim bodežom vremena u tom procesu. Godine 2021, Loventhal je rekao za USA Today da je cela ekipa rimejka morala da radi zajedno kako bi uhvatila performanse igre „kao da radimo predstavu ili snimamo film“, a ne samo glasovne sesije u kabini za snimanje. Napravio je da zvuči kao da je igra završena, samo što je imao poteškoća u postprodukciji.

U to vreme je takođe sugerisao da će igra „zadržati sve briljantno pisanje Jordan Mechner “ i zahvalio se Ubisoftu što umesto toga nije izabrao „mlađeg, zgodnijeg glumca“. (Insomniac je neslavno zamenio originalno lice Loventalovog Petera Parkera u Spider-Man-u mlađim, dečačkim glumcem za remaster i kasnije igre.)

Ali to je bilo pre nego što je igra odložena, pa ponovo odložena i preseljena u novi studio, i ponovo odložena prošlog maja. Od maja 2023., igra se vratila u „fazu koncepcije“, a Ubisoft je tada otkazao i refundirao sve porudžbine u pretprodaji. Upitan 2022. da li je još uvek umešan, Lovental je tvitovao: „Znaš koliko i ja.

Sada, Henderson izveštava da je rimejk u potpunosti prepravljen od nule, uz ono što jedan izvor kaže da je „realističniji pristup“ i da ima nove animacije borbe i parkura koje zahtevaju novu mo-kapu.

Izvor: TheVerge

