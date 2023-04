Vampire Survivors u aprilu za samo 2 dolara

Vampire Survivors dobija drugu ekspanziju, i kao i prethodna, koštaće 2 dolara. Novi DLC sa temom fantazije, Tides of the Foscari, uključuje osam novih likova, 13 oružja i novu pozornicu, a izlazi 13. aprila.

Programer Poncle već zadirkuje likove poput maga i mačevaoca, kao i oružje poput knjige čarolija i mača pod nazivom „Eskizzibur“.

Novi nivo takođe izgleda veoma zabavno. Kao i sa prvom ekspanzijom, Legaci of the Moonspell, to je zaista velika mapa sa mnogo odvojenih oblasti, uključujući i misteriozno jezero Foscari koje zauzima dobar deo jednog ugla.

Tides of the Foscari je postavljen za pokretanje na PC-u, Xbox-u i mobilnom uređaju prvog dana, iako će vam trebati osnovna igra da biste je mogli igrati. To košta 5 dolara.

Poncle je takođe lansirao novi motor za PC i Steam Deck igrače u beta verziji. Uz to, igra mi je bila savršeno uigrana u mojim nebrojenim satima na Steam Deck-u, čak i kada je uzavrela zbog toga koliko je apsurda na ekranu, tako da ste verovatno u redu da odložite beta verziju.

