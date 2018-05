Vrednost kriptovaluta na dan 10.5.2018.

Btcoin se juče kretao silaznom putanjom i izgledlo je verovatnije da če se vratiti na 8.000 dolara, umesto da skoči na 10.000 dolara, kao što se mnogi nadaju. Članovi kripto-zajednice su se vratili na nedavne tvrdnje investitora milijardera Warren Buffett-a, na koji je jedan stručnjak rekao: “Buffet-ov komentar ukazuje na nedostatak angažovanja u tehnologiji i inovacijama”. Bitcoin je juče pao na 9.059 dolara, što predstavlja pad od 120 dolara i oštar pad od nedeljne visoke vrednosti od 9.922 dolara koliko je zabeleženo u subotu. Investitor i milijarder, Warren Buffet-a tokom vikenda, komentarisao je bitkoin kao „otrov za pacove na kvadrat“, čime je naljutio i zbunio kripto-zajednicu – od kojih mnogi smatraju da je Buffett bio „heroj“. Pobednik BBC Apprentice-a, Mark Wright je investitor BTC-a i čvrsto veruje u kriptovalutu. Wright je rekao za Express da se u potpunosti ne slaže sa mišljenjem Worren Buffett-a u vezi sa bitcoin-om. Rekao je: „Uprkos svojoj nestabilnoj prirodi, sektor kriptovaluta se u poslednjih nekoliko godina povećao, a stručnjaci predviđaju da će do kraja 2018. godine postići tržišnu vrednost od 1 bilion dolara. Ova cifra sama po sebi dokazuje da je Buffett pogrešio, posebno kada uzmete u obzir kako se vrednost bitcoin-a razvila od 2014. godine – vreme kada je Buffett prvi put izrazio negativno mišljenje o tom sektoru.“ Wright dodaje da „uprkos dugogodišnjem iskustvu u poslu, Buffett-ov komentar ukazuje na nedostatak angažovanja u tehnologiji i inovacijama“, piše Express. Prekjuče je otvorio sa 9.401,8 dolara, odakle je juče je njegova vrednost na otvaranju bila 9.396,1 dolara, dok je danas započeo vrednošću od 9.122,9 dolara.

Posle dva dana čvrstog opadanja, očekivali bi da tržišta kriptovaluta polako pokazuju znak oporavka. Čini se da se ustvari to i dešava u ovom trenutku, naročito kada se radi o ceni ethereum-a. Sa malom dobiti juče u toku dana, stvari se konačno ponovo pokreću. Nejasno je da li je ovo samo privremeni trend ili početak još jednog velikog rasta. Iako porast cena ethereum za 0,73% neće nikoga da šokira uskoro, ipak je to još jedan od pozitivnih događaja na tržištima kriptovaluta. Mora se priznati da je većina tržišta trenutno na lošem mestu, iako se situacija polako poboljšava dok govorimo. Uostalom, potreban je samo mali zamah ka gore da bi pokrenuo lavinu nagore. Za cenu ethereum-a, pronalaženje stabilnosti od 740 dolara i potencijalno povećanje do 750 dolara je trenutno od najvećeg značaja. Takođe je zanimljivo zapaziti kako ethereum efikasno dobija bitcoin. Naravno, ovo je još jedna vrlo mala dobit juče u toki dana, iako je to jedini pozitivan razvoj na celoj top deset listi sada. Povećanje od 0,67% u odnosu ETH/BC guralo je ethereum natrag preko 0.0807 BC. Pozitivan početak, ali ostaje da se vidi gde će se stvari završiti za nekoliko sati i dana od sada. Trend pada još uvek nije ostavio tržišta, kako stvari stoje. Ethereum je zabeležio jak obim trgovanja, sa 2,87 milijardi dolara u 24-časovnom obimu, stvari ne izgledaju sve tako loše ni na koji način. Takođe pokazuje da postoji dobar interes za kupovinu ethereuma, naročito sada kada se količina pritiska opadanja sada istrošila. Uzimajući u obzir kako je ukupan obim trgovanja kriptovaluta opao juče u toku dana, ovaj trend Ethereum-a izgleda prilično impresivan, piše Merkle. Prekjuče je ethereum otvorio berzu vrednošću 756,57 dolara. Juče je njegova vrednost na otvaranju iznosila 757,53 dolara, dok je danas otvorio berzu vrednošću od 723,34 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2665 10.5.2018. Švajcarska CHF 99,2335 10.5.2018. SAD USD 99,6600 10.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.122,9 10.5.2018. Internet ETH 723,34 10.5.2018. Izvor: www.cex.io

