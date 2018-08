Vrednost kriptovaluta na dan 14.8.2018.

Cena bitcoin-a porasla je za oko dva odsto juče u toku dana, skočivši sa 6.250 na 6.400 dolara. Međutim, ostatak kripto-tržišta i dalje teži da dobije zamah. Od februara, tržište kriptovaluta je u talasu opadanja, treći najgori pad koji ima u svojoj istoriji. Dok je bitcoin zabeležio tri pokušaja da prekine veliki nivo otpora na 10.000 dolara, nije uspeo da dobije zamah iznad 10.000 dolara i opao je do 6.000 dolara nakon svakog srednjoročnog oporavka. Stoga je tačno reći da su bitcoin i ostatak kripto-tržišta u dugoročnoj korekciji od februara, to jest više od šest meseci. Tom Lee, analitičar kriptovaluta i investitor na Wall Street-u, prošle nedelje je rekao da je bitcoin jedina kriptovaluta na globalnom tržištu koja pokazuje određenu stabilnost i mali oporavak. Ostali, posebno tokeni, su se smanjili u odnosu na američki dolar, demonstrirajući slobodan pad. „Bitcoinova dominacija se uzdizala. Zapravo, u poslednjih nekoliko nedelja, porasla na najviši nivo od početka godine. Tako nam govori da su vesti koje smo čuli od SEC-a, a vezano za ETF bitcoina, izazivaju investitore da se odluče za bitcoin kao najbolje rešenje,“ rekao je Lee. Juče, 13. avgusta, uprkos relativno dobrim rezultatima bitcoina, tokeni poput Zilliqe pali su za više od 10%, čak i nakon što su zabeležili pad od 40 do 50% u odnosu na bitcoin tokom jula i avgusta. S obzirom na slabu dinamiku tokena i Ethera, izvornu kriptovalutu u Ethereum-a, verovatno je da će tržište nastaviti nizbrdo u kratkom roku, bar tokom ove nedelje. U opsegu niskih vrednosti važno je da bitcoin i druge velike kriptovalute pokažu stabilnost, a ne veliki rast, jer će kratkoročne dobitke BTC-a samo pratiti još veći pad. Ako BTC može da pokaže otpor i stabilnost u regionu od 6.200 dolara i 6.500 dolara tokom ove sedmice sa jakim obimom, u kratkoročnom periodu je moguće da ostvari oporavak od 7.000 dolara. Međutim, ako BTC padne ispod nivoa od 6.000 dolara, moguće je da valuta testira srednji nivo od 5.500 dolara, slično prognozi Willi Woo-a, piše CCN. Jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila je 6.365,9 dolara, dok njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.460 dolara.

Posle trgovanja najnižom vrednošću od 305,38 dolara, ETH/USD je pokrenuo kratkoročnu korekciju i prešao iznad nivoa od 315 dolara i 325 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, par je bio na najvišem nivou od 327,39 dolara i započeo je nov potez nadole. Probio je podršku od 310 dolara i nivo od 76,4% Fibonačijevog nivoa povlačenja nedavnog talasa sa 305,38 dolara od 327,39 dolara. Štaviše, par je probio kanal koji je opadao sa podrškom blizu 312 dolara na istom grafikonu. Novi godišnji minimum je formiran ispod 300 dolara, a cena se juče uveče konsolidovala oko 290 dolara. Ukoliko se cena Ethera koriguje nagore, probijena podrška od 312 dolara i 320 dolara verovatno će sprečiti dobitak. Sledeća važna prepreka za kupce Ethera je blizu ključne trend linije opadanja sa otporom blizu 324 dolara na dvočasovnom grafikonu ETH/USD. Konačno, zatvaranje iznad zone otpora od 325-330 dolara će najverovatnije odvesti cenu ethera prema bitnom otporu od 350 dolara (prethodna podrška), piše Ethnews. Juče je ethereum na otvaranju iznosio 327,10 dolara, dok je danas njegova vrednost na otvaranju 319,98 dolara, odakle je već oko 9:45 h pao na 274,69.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0558 14.8.2018. Švajcarska CHF 104,1148 14.8.2018. SAD USD 103,5486 14.8.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.460 14.8.2018. Internet ETH 319,98 14.8.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet