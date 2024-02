Windows na Arm platformi konačno će nativno podržavati Google Chrome 

Nedavno objavljena Canary verzija Chrome-a kompajlirana je za Windows na Arm, što znači da će raditi sa native performansama na uređajima poput Surface Pro 9 sa 5G, Surface Pro X i Lenovo ThinkPad X13s.

Internet browser konačno dodaje podršku za Windows uređaje bazirane na Arm arhitekturi

Windows na Arm platformi postoji već više od pola decenije, a nedostatak podrške softvera bio je jedan od glavnih razloga za ograničen uspeh. Google je posebno bio izvor zabrinutosti, s obzirom na to da je Chrome izuzetno popularan browser. Iako postoje verzije Chrome-a optimizovane za Arm uređaje na ChromeOS i macOS platformama, Google nikada nije pokazao znake podrške za Windows na Arm platformi, ali izgleda da se to konačno menja. Današnje izdanje je u Canary kanalu, što znači da većina korisnika još uvek neće moći da iskoristi ovu podršku, ali istovremeno to ukazuje da se radi na native Arm verziji Chrome-a, koja bi trebalo da bude zvanično lansirana u narednim mesecima.

Browser je takođe izuzetno važan deo slagalice kada je u pitanju podrška za Arm, jer internet browseri najviše trpe kada se pokreću u emulaciji. To je zato što moraju da generišu novi kod u hodu kako bi prikazali veb stranice, pa je emulacioni sloj stalno u upotrebi, što znači da ćete osećati performanse emulacije tokom celog vremena. Tipična aplikacija može trajati duže da se pokrene ili učita određene elemente, ali je performansa inače bliska radu u native okruženju.

Vreme za ovu promenu je savršeno, jer se približavamo prekretnici za Arm bazirane Windows računare u 2024. godini. Sa uvođenjem Qualcomm Snapdragon X Elite, očekujemo da vidimo nivo performansi koji su daleko iznad trenutno dostupnih, a uz to, podrška ekosistema čini se snažnijom nego ikada, svi glavni proizvođači PC računara obećavaju lansiranje novih računara sa ovim procesorom kasnije ove godine.

Chrome nije jedina aplikacija koja obećava podršku za Arm u budućnosti. Krajem prošle godine, Blackmagic Design je takođe obećao native Arm verziju programa DaVinci Resolve, što znači da će i montaža videa postati moguća na ovim mašinama. 2024. godina obećava da će biti uzbudljiva za Windows Arm računare.

Izvor: Xda-developers

