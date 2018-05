YouTube menja algoritam prikazivanja video sadržaja

YouTube je odlučio da promeni algoritam koji određuje koji redosledom se prikazuju video sadržaji sa kanala na koje ste se pretplatili. Malo je reći da korisnici, a pre svih YouTuberi, nisu oduševljeni.

Bez ikakve najave, YouTube je počeo da eksperimentiše sa algoritmom koji menja način na koji se video sadržaji pojavljuju pretplatnicima na sadržaje sa kanala. Kako promena nije bila najavljena, bilo je potrebno vreme da dok korisnici nisu počeli da primećuju da se nešto čudno dešava. Vest o promeni se ubrzo proširila društvenim mrežama, i kako trenutno stoje stvari, retko ko je zadovoljan promanama. Šta se ustvari desilo, da korisnici budu toliko nezadovoljni?

Najgora odluka YouTubea ikada?

Eksperiment koji YouTube sprovodi podrazumeva promene algoritma tako da se više ne prikazuju najnoviji video uretci već “oni koje biste želeli da gledate”. Sumnja se da se na ovaj način favorizuju veliki kanali, dok je onima sa manje pretplatnika sada teže da budu viđeni. Na ovaj način se praktično ruši sam koncept Subscription feeda čija je poetna i bila da prikazuje kanale koje pratimo bez favorizovanja (jer su to kanali koji nam se jednako sviđaju). Pojedini YouTuberi su ovu odluku nazvali velikom greškom i najgorom odlukom ikada. Ipak, YouTube ima svoju logiku, koju je spreman da brani.

YouTube pre svega insistira da je reč o eksperimentu koji utiče na malo broj korisnika. Njima je zaista promenjen način na koji im se prikazuje sadržaj u feedu, pa se tako umesto najnovijih videa prikazuje “ono što bi korisnik želeo da gleda”. Drugim rečima, YouTube je razvio algoritam koji na osnovu vašeg gledanja “zna” šta vi ustvari želite, forsirajući na taj način najpopularnije sadržaje. YouTube sve to radi u cilju da se korisnici što duže zadrže. Više nije toliko bitan broj pregleda, koliko se forsira dužina gledanja. Ko duže drži pažnju pretplatniku YouTube će ga bolje rangirati.

YouTube menja subscription koncepciju

YouTuberi su besni jer se na ovaj način gubi smisao praćenja kanala. Do sada je najvažnija stvar bila nagovoriti korisnike da prate neki kanal. Međutim, YouTube je očigledno došao do zaključka da se količina kanala koje prate uvećala do tog broja da je potrebna doza filtriranja. Čuveni “sub za sub” je doveo do toga da mnogi korisnici imaju gomilu kanala na Subscription feedu a da ih ne prate uopšte. To potencijalno dovodi do manje pregleda i kraćeg gledanja videa. YouTube očigledno želi da to saseče u korenu, ali ovaj način verovatno nije najbolje rešenje.

Ukoliko YouTube zaista krene da prikazuje ono što njemu najviše odgovara, birajući sadržaj u ime korisnika, urušiće se sistem pretplate na kanale, a otvoriće se prostor manipulacijama. Da li ovo znači da će se forsirati plaćanje prikazivanja na vrhu ili će YouTube jednostavno gurati najpopuarnije sadržaje koji donose najviše novca? Ova promena nas podseća na Explore feed eksperiment koji je sprovodio Facebook u Srbiji i još nekoliko zemalja, a znamo kako je to prošlo.

Izvor: BBC

