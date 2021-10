10 odličnih minimalističkih aplikacija za Android

Aplikacije mogu, ali i ne moraju biti blistave i komplikovane. Dokaz u prilog tome jeste što svi koristimo ogroman broj veoma funkcionalnih aplikacija za koje ne biste na prvu rekli da su naročito raskošne.

Odlične minimalističke aplikacije za Android

Minimalizam u softveru je dugogodišnja tradicija. Softver postaje sve komplikovaniji sa blistavijim izgledom i dugim listama funkcija.Međutim, postoje i oni koji to ne vole. Minimalistički softver je softver koji koristi manje resursa, ima jednostavan, ali funkcionalan dizajn i zaobilazi blještavilo. Različite vrste aplikacija to rade na različite načine. Međutim, ovde postoji mnogo dobrih opcija. Evo odličnih minimalističkih aplikacija za Android:

Browser: Brave Browser

Cena: Besplatno

Brave Browser se ponosi visokom privatnošću, blokiranjem oglasa, blokiranjem praćenja, pa čak i privatnom web pretragom koja ne beleži vaše kretanje. Relativno je lagan, troši manje baterije od većine browsera, a takođe je i relativno jednostavan za upotrebu. Postoje i drugi lagani browseri, ali oni žrtvuju mnogo funkcija bezbednosti i privatnosti.

Email: FairEmail

Cena: Besplatno/7,49 USD

FairEmail nije najpopularniji email klijent, ali je jedna od najboljih minimalističkih aplikacija iz te kategorije. Otvorenog je koda, sa minimalnim korisničkim interfejsom i laganim skupom funkcija. Neke od funkcija uključuju objedinjeno prijemno sanduče, neograničene naloge, skladištenje van mreže i još mnogo toga.

Aplikacija za beleške: FiiNote

Cena: Besplatno/2,99 USD-3,99 USD

FiiNote sadrži jednostavan korisnički interfejs, odlične karakteristike, pa čak i opciju sinhronizacije ako želite. Aplikacija radi van mreže, ima beskonačno platno i neke druge funkcije. Ne gubi vreme sa sjajnim korisničkim interfejsom. Osim toga, ne morate biti na mreži ako to ne želite.

Louncher: Niagara Launcher (ili Olauncher)

Cena: Besplatno/14,99 USD

Niagara Launcher je pokretač minimalističkog stila koji dobro radi. On stavlja do osam vaših omiljenih aplikacija na jedan početni ekran, brzim ali efikasnim pomeranjem liste aplikacija. Postoje neke druge karakteristike, ali to su dve glavne. On uklanja prevlačenje i organizaciju vašeg standardnog Android početnog ekrana. Niagara louncher je malo skuplji, košta 14,99 USD za punu verziju. Olauncher je besplatni pokretač otvorenog koda sa puno istih ideja u još jednostavnijem (i besplatnom) paketu.

Weather: Overdrop

Cena: Besplatno/1,49 USD mesečno/7,99 USD godišnje/17,99 USD jednom

Overdrop je jedna od retkih dobrih minimalističkih aplikacija za proveru vremena. Sadrži jednostavan korisnički interfejs bez gomile dodataka. Takođe možete izabrati dobavljača vremena, koristiti GPS ili ručnu lokaciju, a aplikacija ima 50 vidžeta. Što se tiče funkcija, dobijate sve osnovne – sedmodnevnu prognozu, meteorološki radar, upozorenja o teškim vremenskim prilikama i trenutnu prognozu. Programeri takođe obećavaju da vaši GPS podaci nikada neće napustiti vaš telefon. Uopšteno je besplatno. Međutim, možete odabrati vremenske provajdere za koje je potrebno plaćanje, pa otuda i cena pretplate. Takođe koristi Dark Sky do kraja 2021.

Tastatura: Simple Keyboard

Cena: Besplatno

Simple Keyboard je blagodat za ljubitelje minimalizma. Obično vidite da ljudi preporučuju Gboard ili SwiftKey. Međutim, obe ove tastature imaju gomilu dodatnih funkcija, neke su velike i zahtevaju stalnu Internet vezu. Simple Keyboard nema nijedan od tih problema. Dobijate osnove poput promene veličine tastature, neke teme i red sa brojevima. Veličina instalacije aplikacije je manja od 1 MB i ne koristi podatke. Postoji nekoliko takvih tastatura, ali nijedna nije tako solidna kao Simple Keyboard.

Razno: Simple Mobile Tools

Cena: Besplatno /Varira

Simple Mobile Tools je developer na Google Play-u sa nekoliko dobrih minimalističkih aplikacija. Izbor uključuje gallery app, contacts app, note taking app, calendar app, file browser i drawing app. Sve aplikacije imaju različite funkcije koje su specifične za tip aplikacije. Međutim, sve dele neke slične pogodnosti – upotrebljive su van mreže, otvorenog koda i relativno jeftini. Developer aktivno održava premium verzije svake aplikacije. One su samo oko 1 USD, pa nije loše.

File browser: Solid Explorer

Cena: Besplatna proba/2,99 USD

Solid Explorer je otprilike onoliko dobar file browser koliko možete i da očekujete. Ovde nema ničeg otmenog. To je samo jednostavan korisnički interfejs file browsera sa dodatnim funkcijama. Radi van mreže ili na mreži koliko vam je potrebno. Takođe možete da radite stvari poput stvaranja arhiva, NAS podrške, podrške za skladištenje u cloudu, a možete i da je koristite sa root pristupom ako želite. Korisnički interfejs je jednostavan za upotrebu i nije mu potrebna pretplata za rad.

Textra SMS

Cena: Besplatno/4,49 USD

Textra SMS je dobar za SMS i MMS. Korisnički interfejs je bazičan, kao što biste očekivali od minimalističke aplikacije za slanje poruka. Takođe ima neke dodatke poput prilagodljivih tema, podršku za Android Auto i Wear OS i neke druge. Kao i Solid Explorer, postoji više minimalističkih aplikacija za slanje poruka poput YAATA ili QKSMS. Međutim, dodatne funkcije su vredne dodatnog prostora. Osim toga, zaista dobro funkcioniše sa Android Auto-om.

Zedge

Cena: Besplatno/0,99 USD mesečno/4,99 USD godišnje/ sa kupovinama u aplikaciji

Zedge sama po sebi nije minimalistička aplikacija, ali je odličan izvor minimalističkih pozadina i, verovali ili ne, minimalističkih melodija zvona i tonova obaveštenja. Ima gomilu malih zvučnih signala i zvučnih signala koji čine stvari kratkim i slatkim. Takođe ima mnogo pozadina minimalističkog stila i mnogo dobrih za AMOLED ekrane.

Izvor: Androidauthority

