Akcionari žele promene u Twitteru

Na čelo akcionara u Twitteru stao je hedž fond Elliott Management Corp. Oni su postali veliki deoničari u ovoj kompaniji, i počeli su aktivno da rade na tome da se možda promeni i trenutni izvršni direktor, Jack Dorsey.

Ovaj hedž fond predložio je četiri člana u bordu direktora u Twitteru, u pokušaju da se popune tri prazna mesta na ovogodišnjem velikom sastanku borda, navodi se iz izvora. Vest je prvo objavio Bloomberg, a zatim potvrdio i Rojters, međutim i kompanija Twitter i hedž fond Elliott Management odbili su da govore o ovoj temi.

Još uvek nije poznato koliki je stvarni udeo Elliotta u Twitteru, kao i sa kim žele da zamene sadašnjeg izvršnog direktora. Iz izvora se napominje i da su iz hedž fonda želeli da Dorsey ostane izvršni direktor za stalno ako se odrekne svojih drugih funkcija. To se međutim nije desilo, jer je on odbio takvu ponudu, i sada se očekuje da dođe do promene na kormilu Twittera.

Velike tehnološke kompanije kao što su Facebook i Google izdaju različite klase akcija. To sa Twitterom nije slučaj, jer on izdaje samo običnu klasu akcija, što svim akcionarima daje jednaka glasačka prava. Samim tim, kompanija je podložnija otkupljivanju velike količine akcija od strane aktivističkih akcionara. Elliott se smatra jednim od najuspešnijih aktivističkih akcionara, koji rade na oživljavanju cena akcija.

