Alatke u Excelu: podešavanje ribbon tabova

Excel ribbon interfejs sadrži (skoro) sve komande koje ćete ikada koristiti, a organizovan je tako da pre svega zadovolji potrebe većine korisnika. Vrlo mali procenat postojećih komandi zaista se svakodnevno koristi, pa je ponekad zgodno da se ovi ribbon tab‑ovi i njihove grupe prilagode tako da odgovaraju našim konkretnim potrebama. Ako želite da kreirate prilagođen tab prilagođen s komandama koje najčešće koristite, možete to da učinite koristeći kontrole na Customize Ribbon dijalogu u Excel Options. Kada kreirate prilagođen tab, možete dodati naredbe koje već postoje na drugom mestu, bez uklanjanja s njihovih originalnih mesta na ribbon‑u. Ako želite da napravite novu grupu s novim izborom komandi, potrebno je da kreirate prilagođenu grupu na ribbon tab‑u koji će ih urediti.

Da editujete ribbon tab, otvorite kontekstni meni desnim klikom miša bilo gde na ribbon. Kliknite na Customize the Ribbon, a onda na tab iznad kojeg želite da prikažete novi tab. Odaberite New Tab, pa kliknite OK. Sada desnim tasterom miša kliknite bilo gde na traku i zatim na Customize The Ribbon. U prozoru Main Tabs idite na Insert tab a zatim na New Tab. U komandnoj listi u levom prozoru izaberite stavku Font, a zatim kliknite na Add. Kada kliknete OK da biste zatvorili Excel Options dijalog, na traci se pojavljuje novi tab. Kada kliknete na njega, videćete da sadrži grupu s komandom Font.

Nova grupa na ribbon‑u

Da biste dodali čitavu novu grupu na ribbon tab, desnim tasterom miša kliknite na njega, pa izaberite Customize the Ribbon. Kliknite na grupu ili ime tab‑a iznad kojeg želite da se pojavi nova grupa. Kliknite na New Group, pa na OK.

Ne morate po svaku cenu da popunite svoj novi ribbon tab. Ukoliko koristite pet grupa komandi i one se uklapaju u levu polovinu tab‑a, ostatak prilagođenog tab‑a nek ostane prazan kako biste uštedeli prostor.

Preimenovanje elemenata ribbon‑a

Imenovanje ribbon elemenata u Excel‑u optimizovano je sa stanovišta korisničkog iskustva. U prvom planu uvek su najkorišćeniji alati, a u drugom ili trećem planu raznih kontekstnih menija i dijaloga oni koji se retko upotrebljavaju. Ako ipak želite da preimenujete neku od postojećih stavki ili ako kreirate svoje prilagođene ribbon elemente, možete da poželite i da promenite njihovo ime. To možete učiniti iz Excel Options dijaloga. Potrebne kontrole pojavljuju se na Customize Ribbon stavci kontekstnog dijaloga. Da biste promenili ime elementa ribbon‑a, kliknite desnim tasterom miša bilo gde na ribbon. Izaberite zatim Customize the Ribbon u kontekstnom meniju, pa kliknite na element koji želite da preimenujete. Kliknite na Rename, unesite novo ime i potvrdite dva puta s OK. Kada preimenujete traku koju ste prethodno dodali, dijalog Rename prikazuje skup ikona. Izbor jedne od ikona pomaže vam da lakše vizuelno identifikujete element.

(Objavljeno u PC#251)

Podelite s prijateljima

Tweet