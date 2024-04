Američko vazduhoplovstvo – prva uspešna borba sa AI 

Američko vazduhoplovstvo postavlja veštačku inteligenciju na mesto pilota. U ažuriranju u četvrtak, Agencija za napredne odbrambene istraživačke projekte (DARPA) otkrila je da se mlaznjak koji kontroliše veštačka inteligencija uspešno suočio sa ljudskim pilotom tokom testa borbe u vazduhu koji je sproveden prošle godine.

DARPA je počela da eksperimentiše sa AI aplikacijama u decembru 2022. kao deo svog programa Air Combat Evolution (ACE). Radila je na razvoju sistema veštačke inteligencije sposobnog da autonomno upravlja borbenim avionom, istovremeno se pridržavajući bezbednosnih protokola Vazduhoplovnih snaga.

Nakon izvođenja simulacija borbe pasa pomoću AI pilota, DARPA je stavila svoj rad na test instaliranjem AI sistema unutar svog eksperimentalnog aviona X-62A. To mu je omogućilo da digne letelicu kojom upravlja veštačka inteligencija u vazduhoplovnoj bazi Edvards u Kaliforniji, gde je, kako kaže, izvela svoj prvi uspešan test pseće borbe protiv čoveka u septembru 2023.

Ljudski piloti su bili na brodu Ks-62A sa kontrolama za onemogućavanje AI sistema, ali DARPA kaže da piloti nisu morali da koriste sigurnosni prekidač „u bilo kom trenutku“. X-62A se suprotstavio F-16 koji je kontrolisao isključivo ljudski pilot, gde su obe letelice pokazale „visoko aspekte sukoba nos-nos“ i približile se čak 2.000 stopa pri 1.200 milja na sat. DARPA, međutim, ne kaže koji je avion pobedio u okršaju.

„Pasne borbe su bile problem koji je trebalo rešiti kako bismo mogli da počnemo da testiramo autonomne sisteme veštačke inteligencije u vazduhu“, rekao je u saopštenju Bil Grej, glavni test pilot u školi za probne pilote Vazduhoplovstva. „Svaka lekcija koju učimo odnosi se na svaki zadatak koji možete dati autonomnom sistemu.

Agencija je do sada sprovela ukupno 21 probni let i kaže da će se testovi nastaviti do 2024. Brzi napredak u veštačkoj inteligenciji doveo je do zabrinutosti oko toga kako bi vojska mogla da koristi sisteme. Vall Street Journal je prošle godine objavio da Pentagon želi da razvije sisteme veštačke inteligencije za odbranu i da poboljša svoju flotu dronova.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet