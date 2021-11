BIZIT 2021: Prvi dan Bitke za korisnike je okončan

Za tematiku posvećenu sajberbezbednosti je predviđena druga polovina prvog dana konferencije BIZIT 2021: Bitka za korisnike.

“Da li ste sigurni da je to vaš korisnik?” naziv je predavanja kojim je Mirjana Berić, direktor poslovnog razvoja za tržišta Srbije i Crne Gore, Mastercard otvorila popodnevni program BIZIT-a. Ona je govorila o novom Mastercard rešenju NuDetect. Reč je o rešenju namenjenom digitalnom bankarstvu, inovativnom rešenju koje predstavlja rezultat razvoja različitih tehnoloških rešenja i kombinuje aktivne i pasivne biometrijske zaštite kako bi u potpunosti zaštitio korisnika i njegovo iskustvo.

“Razvoj novih biometrijskih metoda donosi zaista neograničene mogućnosti. NuDetect predstavlja nadogradnju postojećih metoda autentifikacije, bez obzira da li se radi o drugim biometrijskim metodama, običnom korisničkom imenu i šifri ili nečemu trećem, što primenu čini veoma širokom. NuDetect se ne mora koristiti samo prilikom transakcije, već i prilikom bilo kakvih interakcija, od strane trgovaca ili finansijskih institucija, za zaštitu korporativnih i finansijskih okruženja. Ovo rešenje radi u pozadini i ne narušava iskustvo u bilo kom pogledu,” istakla je ona.

Nebojša Stankić, Southeast Europe Regional Manager kompanije Zebra Systems je u predavanju “MSP pred vratima – Prilagođavanje u hodu” govorio o tome kako Srbiji nedostaje 30 hiljada IT stručnjaka, kako je produktivnost radnika u Nemačkoj duplo veća od onog u Sloveniji, te o rešenjima u ponudi kompanije Zebra Systems koja mogu pomoći u premošćavanju ovih izazova.

“Svedoci smo promena koje nikoga ne ostavljaju po strani. Transformacija korisnika zahteva prilagođavanje proizvođača u hodu. Gde je granica između sigurnosti sistema i bekapa, da li je to postaje jedno? Koliko smo spremni da se tome prilagodimo? Zebra Systems je distributer sa dodatnom vrednošću koji nudi rešenja kao što su Acronis i N-able koji omogućavaju visok stepen sajberzaštite i izuzetno bogat skup alata neophodnih za komunikaciju i bezbedno poslovanje malih i srednjih preduzeća”.

Check Point je u ovom segmentu predstavljao Petar Markota, Security inženjer. Njegovo predavanje je nosilo naziv “Cyber pretnje – Kako izbeci ‘Nultog pacijenta’ “. Bilo je reči o modernim trendovima u domenu sajberpretnji i kako zaštiti računare od najnaprednijih malvera koji strahovito prete svim poslovnim okruženjima, ali i svim korisnicima generalno.

“Veliki problem predstavljaju kriptolokeri / ransomware zlonamerni softveri. Poznati primer je bio Garmin sredinom godine, kada im je napredni kriptoloker blokirao silne podatke i takva kompanija je odlučila da plati traženih 10 miliona dolara. Videli smo velike napade na Acer, HP, kompaniju Quanta koja je platila čak 50 miliona dolara…Harmony Endpoint nudi kompletnu zaštitu, brz povratak podataka kao i jednostavnost upravljanja. Može se instalirati na Windows, Linux, macOS operativne sisteme i nudi sveobuhvatnu zaštitu. Podjednako važno, softver automatizuje 90% detekcije, istrage i uklanjanja posledica, lišavajući korisnike potrebe za konstantnom intervencijom.”

Marija Krstić, direktor operacija u kompaniji ECHO je govorila na temu “Uloga korisničke podrške u bici za korisnike.” Danas način na koji se prikupljaju informacije, kako se njima upravlja i kako se koriste odlučuje o uspehu, a sve više istraživanja je fokusirano na unapređenje poslovanja na osnovu povratnih informacija od korisnika, a 86% korisnika je spremno da plati više za uslugu ili proizvod ukoliko je korisnička podrška brza i lako dostupna.

“Brz odgovor na promene u navikama potrošača vodi ka uspehu. No, praćenje trendova zahteva specifične alate, visokostručnu obuku i najnovije tehnologije, te stoga brojne kompanije rešenje vide u autsorsingu. Korisnik više ne želi kol-centar već kontakt-centar i tu dolaze Echo rešenja koja nude personalizovan pristup, brze odgovore preko komunikacijskih kanala, uz odgovornost, tačnost i preciznost.”

Panel Bezbednost je vodio Dejan Ristanović, glavni urednik PC Press-a. U njemu su učestvovali Dejan Grubić, Territory Manager, Veeam, Darko Šehović, koordinator Odbora za bezbednost i rukovodilac Centra za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija (FIN-CSIRT) i Dunja Majstorović Cybersecurity Professional, Siemens Energy. Godina za nama je pokazala koliko su udari na bezbednost mogući i koliko se štete može naneti sistemima na koje smo svi oslonjeni.

Učesnici su se složili da se bezbednost podrazumeva, ali to zahteva dosta rada i posla u pozadini cele mašinerije, pri čemu je reč o procesu koji omogućava digitalnim procesima da se odvijaju nesmetano i da korisniku pruže najbolju uslugu i iskustvo. To se posebno odnosi na finansijski sektor, kao i sve druge sektore kod kojih je problematika bezbednosti posebno izražena. Koliko se god trudili, nemoguće je obezbediti 100% sigurnost, tim pre što je sektor bezbednosti tek jedna od linija odbrane od napada kojima su izložene i firme i korisnici.

Napadi evoluiraju vremenom i postaju sve sofisticiraniji i to će biti trend i u budućnosti. Odgovor na to je robustan Disaster & Recovery sistem. U Americi su vršene probe napada na elektroenergetske sistem i pokazalo se da oporavak takvih sistema od napada može trajati danima, te je jasno koliko je važna uloga sektora bezbednosti u prevenciji napada, kao i u oporavku od istih. Zaključeno je da je poseban problem u klackalici između funkcionalnosti i bezbednosti. Balans funkcionalnosti i bezbednosti je najteže obezbediti i to je večiti izazov u normalnom, regularnom funkcionisanju sistema u raznim industrijskim sektorima.

Večernja sesija je donela niz novih, interesantnih predavanja na različite teme.

Predrag Topić, Business Development Manager iz kompanije Things Solver je pričao o važnosti personalizacije usluga u eri gde 91% korisnika radije kupuje brendove koje prepoznaje,78% – 95% korisnika želi da kompanije razumeju njihove potrebe, 63% korisnika očekuje personalizaciju kao standard usluga. Da ovo velike kompanije prepoznaju, govori i to da čak do 30% prihoda biva investirano u personalizaciju od strane najvećih brendova, dok je taj prosek u globalu svega oko 0,7%.

“Solver AI Suite je upravo rešenje oslonjeno na veštačku inteligenciju koje je osmišljeno da poveže loyalty programe, e-trgovinu, mejling liste, web sajtove, CRM i sve druge aspekte odnosa sa korisnicima u jedinstvenu celinu koja će delovati efikasnije i učinkovitije. Moramo razumeti potrošače jer nije isto ići u kupovinu patika ili veš mašine. Koristimo modele proračunavanja buduće vrednosti kupca, te ukoliko biznis korisnik želi da ima potpuni pogled na korisnika ili želi da napravi interakciju koristiće rešenje inkorporisano u našu platformu.”

Bojana Lekić, novinar i producent, je održala predavanje na temu “Bitka za poverenje, u doba nepoverenja”. Svaki prodavac robe ili ideje zna – sve je u poverenju. U pandemiji COVID 19 koja je napravila tektonski poremećaj u čitavom svetu, baš tog ključnog faktora – poverenja, ima sve manje.

“Informacione tehnologije su tokom protekle dve godine odigrale važnu ulogu u očuvanju zdravlja, poslovanja i povezanosti ljudi. Istovremeno, one su (pre svega kroz društvene mreže) donele i najveći izazov – infodemiju, poplavu lažnih vesti, dezinformacija, teorija zavere. Uz geopolitičke borbe i nedovoljnu transparentnost stvorila se tzv. savršena oluja koja je oduvala ono najvažnije – poverenje,“ istakla je Bojana Lekić, ilustrujući navedeno ponašanjem i razmišljanjima građana vezana za pandemiju, vakcinaciju i šta je u svemu tome istina i kome verujemo.

“Komunikacija nije adekvatna i ne sledi je adekvatno ponašanje koje je primer dobre prakse, i da je toga bilo bi i mnogo više poverenja. Kako ste vi odlučili da li da primite treću buster dozu? Da li je odluka bila laka? Koja je poruka koja je gradila poverenje? Posledice neadekvatnog ponašanja u ovakvom vremenu izazivaju nepoverenje, koje može dovesti do savršene oluje, i ta savršena oluja najpre oduva poverenje. Upravo zato komunikacija mora biti brza, jasna, nedvosmislena, i to više nije pitanje samo bitke za korisnike, već i bitke za opstanak!” – istakla je ona.

“Privatnost, komercijalizacija, kontrola – bitka za Internet” su teme koje je pokrio Danko Jevtović, član upravnog odbora, ICANN. Da li enkripcija štiti korisnike ili kriminalce? Da li službe treba da imaju ključeve od vaših poruka? Koje organizacije se bave upravljanjem Internetom? Ko odgovara za sigurnost i stabilnost Interneta, a ko za sadržaj? Čiji su lični podaci korisnika, kako zaštiti privatnost i ko plaća za besplatno? Da li će države preuzeti i pocepati Internet? Gde je interes Srbije i sličnih malih zemalja? Internet je postao najvažniji medij današnjice i osnova modernog biznisa. U početku je bila ideja akademska slobode povezivanja, ali su otvaranje ka biznisu devedesetih i društvene mreže dvehiljaditih trajno promenili karakter globalne mreže. Bitka za privatnost i kontrolu divlja širom Interneta.

“Ogromni uticaj Interneta je doveo države u procese upravljanja Internetom, što je jedna od gorućih tema današnjice. Borba se vodi između zaštite privatnosti korisnika, medijskog i političkog uticaja na populaciju, zaštite bezbednosti i odbrane od kriminala i zloupotreba, i naravno, brojnih interesa. Ne postoji jedna osoba ili organizacija koja upravlja Internetom. Virtuelno i stvarno postaje isto i sve što se dešava online prelama se na stvaran svet.”

Miroslav Varga, martech specijalista, Escape Digital Agency je držao prezentaciju na temu “Dobio sam bitku za korisnika, a kapitulirao na tržištu”. On je zapitao publiku znamo li našeg korisnika, koga želimo kao korisnika, kako ga pridobiti i koliko nam je važno uopšte da se borimo za korisnike? Što nas dovodi do pitanja – želimo li uopšte dobiti bitku za korisnika? Bitka za korisnika stara je koliko i samo tržište. Ne događa se sada ništa suštinski novo, ali nove su metode, tehnike i mogućnosti koje imamo. I baš su te novotarije često, zbog nerazumevanja ili neznanja, uzrok najvećih problema.

“Bitku za korisnika lako izgubimo ako izgubimo zdrav razum kao našeg najboljeg saveznika. Ali neretko kompanije u bici za korisnika izgube rat na tržištu. Dnevno nas napadaju sa 4 do 10 hiljada oglasa dnevno! Dakle, dok dođete na posao već vas je stotinama i hiljadama puta neko nagovarao da kupite nešto i vi sada morate da se smirite.”

Varga je u predavanju prikazao nekoliko stvari na koje često nailazi u praksi, a odnosi se na stvari koje kompanije potpuno pogrešno koriste u nadi da će dobiti bitku za korisnika koristeći sve veću količinu podataka koje su prikupile. Koristio je primere i pomoć analitike, Google oglasa i matematike.

Nevena Ružić, Program Coordinator, Fondacija za otvoreno društvo Srbije je održala predavanje “Privatnost kao vrednost biznisa”. Jasno je da je proizvod mnogo više od kvaliteta robe i usluga za primarnu upotrebnu, ili adekvatnog odnosa sa cenom. Pored ostalih kvaliteta, posebno u vreme aplikacija, algoritama i profilisanja korisnika, privatnost se izdvaja kao kvalitet, dodatna vrednost, ali i odgovornost.

“Privatnost može da bude izuzetna vrednost biznisa. Osnovno pitanje jeste kako do korisnika, odnosno kako ga zadržati. Pandemija je naterala sve da razmišljaju o online poslovanju, čak i one koji to nisu planirali ni najmanje do tada. Privatnost se u online poslu podrazumeva ukoliko želite da pridobijete i zadržite kupce, jer se zasniva na poverenju između korisnika i biznisa. Poverenje je ključna reč,” poruka je Nevene Ružić. “Mobilne aplikacije su tu – jednostavne, primerene i dostupne, ali su i veliki agregatori i baze podataka, potencijalni analitičari pojedinaca i grupa, geolokatori, a uz sve to su ranjive na razne pretnje. Zato je zaštita podataka o ličnosti tema za sve koji posluju sa fizičkim licima, za sve koji imaju zaposlene, i zapravo tema za sve nas.”

“Volim tehnologiju, ali…” je naziv predavanja Dejana Cvetkovića, Chief Technology Officer, Microsoft Dev Center, Serbia. Dejan je proveo 28 godina u Microsoft-u i svoje bogato iskustvo je preneo publici BIZIT-a. Dejan je jedan od onih koji su najzaslužniji za samo postojanje Microsoft kancelarije u Beogradu i opisao je kako je to teklo.

“Hteo sam da nazovem prezentaciju “Tito je bio u pravu”, inspirisan lokacijom na kojoj se održava ova manifestacija. Koja je najveća vrednost koju jedna uspešna kompanija može da ima? To su ljudi. I to je rekao još Tito – “Čovjek je naše najveće blago”, i to je deviza koja važi u današnje vreme za svakog ko želi uspeh u sferi biznisa. Kako privući ljude i steći korisnike, i ne samo korisnike, kako steći nove radnike u firmi? San svakog inženjera je bio da radi u Microsoft-u, pa sam otišao u Kanadu. Bila je bitna želja, strast i neko iskustvo koje sam poneo iz Jugoslavije. Ljudi iz Microsoft-a su me maksimalno podržavali u svakom koraku napretka moje karijere. Niko nije verovao da ćemo dovesti Microsoft u Beograd, ali mi smo 2003. krenuli u to, 2004. smo predstavili projekat u centrali Microsoft-a sa malim budžetom, i dovedemo Microsoft u Beograd! Krenuli smo sa 8 inženjera, danas imamo razvojni centar sa 500 inženjera. Tako smo došli i doveli Microsoft u Beograd. Definisanje budućnosti je moguće samo sa ljudima, a novac je potreban, ali ne i dovoljan uslov.”

Dejan Cvetković je potom govorio o vođenju timova, načinima motivisanja radnika i svemu onome što je karakterisalo njegovu bogatu karijeru.

U prijatnom ambijentu Kluba poslanika, tokom mnogobrojnih pauza, bilo je vremena za druženje i zabavu u neobaveznom formatu. Za obe publike, i uživo i online, bilo je organizovano više zanimljivih nagradnih kvizova uz puno prilika za osvajanje zanimljivih poklona koje su obezbedili partneri konferencije. Uz rad i druženje su se odvijale dobre i korisne priče koje su učinile da vreme provedeno na BIZIT-u bude višestruko korisno za sve učesnike.

Time je okončan prvi dan BIZIT 2021 konferencije. Konferencija se nastavlja sutra, 4. novembra. Budite uz nas!

