Brinu vas vremenske prilike? Više ne morate da razmišljate o hard-disku dok uživate na odmoru

Leto brzo dolazi. Bez sumnje, većina vas već ima planove za predstojeći letnji odmor. Ali, bez obzira na to kuda idete, uvek se treba adekvatno pripremiti. Ne, ne govorimo o očiglednim stvarima, poput opreme ili odgovarajuće garderobe. Govorimo o sitnicama koje vam mogu pomoći da izbegnete neprijatne situacije tokom putovanja.

Odmor podrazumeva opuštanje i punjenje baterija, kao i ispunjavanje slobodnog vremena omiljenim aktivnostima. Neke stvari su ipak neizbežne – torbe će vam sigurno biti pune elektronskih uređaja, poput laptopova, foto-aparata, ili prenosnih konzola za igranje. U izuzetnim slučajevima, neki od nas moraju da rade dok su na odmoru, pa ne zaboravite da se pripremite i za taj scenario.

Nabavite pouzdani SSD disk

Možda ćete morati da ponesete dodatni disk ukoliko planirate da sačuvate uspomene sa putovanja kroz brojne fotografije i video-snimke. U ovoj situaciji, eksterni SSD disk je najbolji izbor. SSD diskovi su čvršći od svojih pomalo zastarelih prethodnika – HDD diskova. Treba da odaberete i pouzdanog proizvođača čiji proizvodi pružaju više od osnovnog nivoa zaštite. Jaka kiša ili način na koji se često rukuje našim prtljagom na aerodromu mogu prouzrokovati više štete nego što mislite.

Hard-diskovi iz serije T7 koje proizvodi Samsung najbolji su izbor kada idete na odmor. Dizajn diskova T7 i T7 Touch omogućava da vaši podaci ostanu netaknuti pri padovima i do 2 metra. Ukoliko planirate ekstremnije avanture, T7 Shield je savršen izbor. Čvrst i izuzetno izdržljiv dizajn uređaja čini ga otpornim na vodu i prašinu i sposobnim da preživi čak i pad od 3 metra neoštećen.[1]

Vaši podaci su uvek nadohvat ruke

Jednostavno čuvanje svih podataka u oblaku može delovati primamljivo, pošto danas većina odmarališta, hotela i hostela nudi pristup internetu. Mada se čini praktično, ne zaboravite da se nikada ne zna koliko je zapravo stabilna ili brza internet veza. Imajte to na umu, naročito ako putujete u manje razvijene ili udaljenije delove sveta. Nošenje SSD diska sa sobom garantuje brz i pouzdan pristup svim vašim podacima.

Svi Samsung SSD diskovi serije T7 nude do 1.050 MB/s brzine prenosa i skladištenje do 4 TB. Takođe su u potpunosti kompatibilni sa prenosnim konzolama za igranje i Android uređajima. Ali, ni to nije sve. Diskovi imaju i AES enkripciju od 256 bita i nude mogućnost ograničenog pristupa podacima uz pomoć šifre (kod serije Touch, možete koristiti otisak prsta za otključavanje uređaja).

Ne nosite mnogo prtljaga?

Ukoliko morate da ponesete samo najosnovnije, memorijske kartice su verovatno bolji izbor za vas. Memorijske kartice Samsung PRO plus microSD, EVO Plus microSD i PRO Endurance microSD otporne su na vodu, ekstremnu toplotu i hladnoću, X-zrake i uticaj magnetnog polja. Ove kartice štite vaše podatke čak i pri padu.[2] Kompaktne memorijske kartice skladište do 512 GB podataka i imaju zaštitu od kvarova. Neki modeli imaju garanciju od Samsunga i do 10 godina.

Najbolji suveniri koje možete poneti sa odmora su uspomene. Ali one su još bolje ako uspete da ih sačuvate. Bez obzira na to šta planirate, bilo da se opuštate sa porodicom ili istražujete sa prijateljima, uvek treba da ponesete pouzdani uređaj koji osigurava da vaši podaci neće biti izgubljeni. Iskoristite savremenu tehnologiju koja nudi bezbroj načina da se zaštitite od gubitka podataka.

[1] Uređaj je u skladu sa standardom IP65.

[2] Otpornost na magnetna polja: do 15.000 gausa (jednako magnetnoj rezonanci koja koristi magnetno polje visokog gradijenta); 2. Zaštita od oštećenja koje uzrokuju X-zraci na aerodromskom rendgenu; 3. Otpornost na morsku vodu: do 72 h na dubini od 1 m; 4. Otporni na padove sa visine do 5 m (16,4 ft); 5. Testirano sa 10.000 umetanja i uklanjanja; 6. U stanju mirovanja između -40 i 85°C. Samsung nije odgovoran u slučaju oštećenja, gubitka podataka ili troškova spasavanja podataka sa USB memorijskog modula.

