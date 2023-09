Call of Duty će koristiti AI za moderiranje glasovnih ćaskanja

Call of Duty su donekle ozloglašene zbog toksičnosti svojih lobija i glasovnog ćaskanja. Ankete su nazvale bazu obožavatelja franšize najnegativnijom u svim igrama; svađa između dva igrača je jednom rezultirala sazivanjem SWAT tima. Activision godinama pokušava da suzbije ovo ponašanje, a deo rešenja mogao bi da uključuje veštačku inteligenciju.

Activision se udružio sa kompanijom Modulate kako bi u svoje naslove uneo „moderaciju glasovnog ćaskanja u igri“. Novi sistem moderiranja, koji koristi AI tehnologiju pod nazivom ToxMod, radiće na identifikaciji ponašanja poput govora mržnje, diskriminacije i uznemiravanja u realnom vremenu.

Inicijalna beta verzija ToxMod-a u Severnoj Americi počinje danas. Aktivan je u Call of Duty: Modern Warfare II i Call of Duty: Warzone. „Potpuno svetsko izdanje“ uslediće 10. novembra sa objavljivanjem Call of Duty: Modern Warfare III, ovogodišnjeg novog unosa u franšizi.

Modulate-ovo saopštenje za štampu ne uključuje previše detalja o tome kako tačno ToxMod funkcioniše. Na njegovom veb-sajtu se navodi da alat „trigira glasovno ćaskanje kako bi označio loše ponašanje, analizira nijanse svakog razgovora kako bi utvrdio toksičnost i omogućava moderatorima da brzo reaguju na svaki incident pružajući relevantan i tačan kontekst. Izvršni direktor kompanije rekao je u nedavnom intervjuu da alat ima za cilj da prevaziđe puku transkripciju; faktore kao što su emocije i volumen igrača uzima u kontekst kako bi se razlikovale štetne izjave od onih zaigranih.

Važno je napomenuti da alat (bar za sada) zapravo neće preduzimati mere protiv igrača na osnovu svojih podataka, već će samo podnositi izveštaje Activisionovim moderatorima. Ljudsko učešće će verovatno ostati važna garancija pošto su istraživanja pokazala da sistemi za prepoznavanje govora mogu pokazati pristrasnost u načinu na koji reaguju na korisnike sa različitim rasnim identitetima i akcentima.

Izvor: TheVerge

