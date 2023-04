Call of Duty otkriva XIM varalice

Activision razbija hardversko varanje trećih strana u Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Modern Warfare II. Uređaji kao što su XIM, Cronus Zen i ReaSnow S1 su naširoko korišćeni u Call of Duty-u kako bi se omogućilo korisnicima miša i tastature da iskoriste prednosti pomoći pri nišanu i smanjenog trzaja od kontrolera pomešane sa prednostima kretanja miša i tastature. Activision je sada ažurirao svoj Ricochet sistem protiv varanja kako bi otkrio i eventualno suspendovao ili zabranio igrače koji koriste ovaj hardver treće strane.

„Ovi uređaji deluju kao prolaz za kontrolere na računaru i konzoli i, kada se koriste nepravilno ili zlonamerno, mogu pružiti igraču mogućnost da stekne nepravednu prednost u igri, kao što je smanjenje ili eliminisanje trzaja“, objašnjava Richochet tim.

Ricochet sistem protiv varanja će u početku prikazati upozorenje igračima koje je otkrio koristeći ovaj hardver. „Nastavak nepravilne upotrebe ovih uređaja može dovesti do dodatnih upozorenja, uvođenja ublažavanja, suspenzije naloga ili funkcija ili zabrane naloga koji krši Call of Duty naslove, prema našoj politici bezbednosti i sprovođenja“, kaže Richochet tim.

Protiv Activision-a dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Ubisoft najavio da će početi da se petlja sa Rainbow Six Siege igračima koji varaju koristeći XIM ili slične uređaje za lažiranje ulaza kontrolera. Igrači koji varaju u Rainbow Six Siege-u koristeći uređaje nezavisnih proizvođača primetiće više kašnjenja u unosu što će pokvariti njihov cilj. Isključivanje uređaja će vratiti kašnjenje u normalu.

Epic Games je takođe počeo da izdaje trajne zabrane igračima koji koriste Cronus Zen i Cronus Max prošle godine, ali varalice su pronašle načine da zaobiđu Epicov sistem detekcije. Epic Games, Ubisoft i Activision su sada u tekućoj igri mačke i miša sa programerima ovog hardvera treće strane. Hardver je dizajniran tako da se ne može otkriti, a industrija igara nije pronašla savršeno rešenje za borbu protiv ovih uređaja.

Destiny 2 i Overwatch takođe pate od varalica koje koriste ove uređaje.

Izvor: TheVerge

