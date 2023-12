Četiri razloga zašto je Safari odličan desktop web browser

Postoji mnogo odličnih web browsera dostupnih u 2023. godini, a najpopularniji je Google Chrome.

Dok većina ljudi koristi Chrome, mnogi koriste Safari na Macu

Upotreba Chrome-a na Windows PC-u ili Android telefonu je generalno pristojno iskustvo. Međutim, Safari na macOS Sonoma ili iOS 17 je dostupan samo na Apple platformama, ali za korisnike Mac-a, to je najbolji desktop browser. Od fantastičnih funkcija privatnosti do korisnih alatki za kontinuitet, Safari je neophodna aplikacija, a evo četiri razloga zašto.

Postoji mnogo funkcija koje čine Safari sjajnim, ali najveći je Tab Groups (Grupe kartica). Pomoću ove alatke možete praktično kreirati više prozora koji se čuvaju u iCloud-u i dostupni su na svim uređajima.

Deljenje grupa tabova između uređaja

Deljenje tabova između uređaja nije sasvim novo, i drugi browseri imaju tu funkciju. Ono što Safari razlikuje od tih drugih opcija jeste mogućnost sortiranja ovih sačuvanih tabova u određene grupe. Inače, morali biste da zatvorite tabove da biste oslobodili prostor ili da ih smestite u skrivene prozore na operativnom sistemu. Ova funkcionalnost bila bi izuzetno korisna i sama po sebi, ali je bolja jer su Tabs Groups deljene između uređaja. Možete da počnete da radite u radnoj grupi tabova, a zatim preći na ličnu grupu kada završite radni dan. Ali isto tako možete da proverite svoj rad direktno sa iPhone-a sa istom Tab Group-om, baš onako kako sam ste je ostavili na Mac-u. Ovaj nivo kontinuiteta čini Mac računare veoma korisnim za ljude u Apple ekosistemu.

Duboka integracija sa drugim Apple uslugama

Shared Tab Groups nisu jedini način na koji kontinuitet Apple-a stvara odlično iskustvo pregledanja u Safariju. Pojavljuje se i na drugim mestima, poput Shared with You tab-a. On prikazuje sve linkove koji su deljeni u drugim aplikacijama, poput iMessage-a, i stavlja ih na raspolaganje u aplikaciji Safari. Dakle, ako tražite određeni link koji vam je poslat u poruci ili emailu pre nekog vremena, nećete morati da pretražujete svoju istoriju poruka. Umesto toga, možete pregledati listu svakog linka koji vam je poslat — na bilo kom Apple uređaju — direktno u Safariju.

Najprivlačniji korisnički interfejs od svih desktop browsera

Nedovoljno cenjen deo Safarija je njegov sjajan dizajn, koji je vizualno privlačan i funkcionalan. Treba reći nešto o doslednom dizajnerskom jeziku Apple-a, koji je prisutan širom macOS-a. Bilo da se odnosi na ikonu aplikacije ili trake sa alatkama, Safari se čini dobro uklopljenim u macOS. Možete prilagoditi Start Page prema svojim potrebama sa macOS pozadinama i drugim prilagođenim elementima, poput omiljenih sajtova, lista za čitanje i Shared with You. Osim toga, toolbar je neverovatno jednostavan i bez nereda, pružajući sve neophodno bez dodatnog opterećenja.

S leva na desno, u traci sa alatkama u Safariju ćete pronaći samo nekoliko stvari. Tu su dugmad za upravljanje prozorima, meni Grupe kartica, dugmad za nazad i napred, traka adrese, dugme za deljenje i dugmadi za upravljanje karticama (window management buttons, tab group menu, back and forward buttons, an address bar, a share button i tab management buttons). Ovo je predstavljeno na čist način, i daleko je superiornije u odnosu na Chrome. To je zato što Chrome ima nepotrebne informacije u toolbaru, poput Google account podešavanja i ekstenzija. Safari ima slične postavke, ali su sakrivene sve dok vam nisu potrebne. U međuvremenu, opšti korisnički interfejs za Safari ostaje jednostavan i elegantan.

Ugrađene funkcije sigurnosti i privatnosti

Većina web browsera ima režime privatnog pregledanja, a i Safari ima jedan takav režim. Ali Apple ide korak dalje kako bi zaštitio privatnost korisnika čak i kada ne koriste režim privatnog pregledanja. Apple je pre nekoliko godina predstavio novu funkciju privatnosti pod nazivom Intelligent Tracking Prevention (ITP), koja identifikuje i blokira cross-site trekere. Oni se koriste, između ostalog, za kreiranje korisničkog profila za personalizovane oglase od strane reklamnih kompanija. Korišćenje Safarija automatski pruža sloj odbrane protiv ovih trekera i konzistentno blokira nekoliko stotina njih svakog meseca.

Neki web browseri su bolji za određene zadatke od drugih, pa je dobra ideja imati nekoliko u rotaciji. Na primer, Chrome za video konferencije sa Google Meet. Drugi web browseri takođe mogu biti odlični za korišćenje sa određenim ekstenzijama koje možda ne rade sa Safarijem.

