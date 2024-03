Iako je Telegram u SAD-u i Kanadi usluga za slanje poruka koja nije toliko popularna, širom sveta je apsolutno ogroman, sa preko 104 miliona korisnika samo u Indiji.

Ako budete oprezni, verovatno će biti u redu

Ako ste novi na ovoj platformi, takve statistike mogu delovati malo zastrašujuće – ali ne bi trebalo, barem ne same po sebi. Evo šta treba da znate o sigurnosti Telegrama, uključujući i kako ostati sigurni svakodnevno.

Da li je Telegram siguran i bezbedan?

Uglavnom jeste, ako ćemo stvari pojednostaviti. Svi pozivi i razgovori su u nekoj meri šifrovani, a to eskalira do krajnje enkripcije za pozive ili Secret Chats između dve osobe, što efikasno sprečava presretanje u tim situacijama – čak i od strane Telegrama. Takođe možete zahtevati da se poruke, fotografije, video zapisi i drugi fajlovi poslati u Secret Chats “samounište” nakon određenog vremena nakon što su viđeni. Grupni razgovori (tj. između tri ili više ljudi) nemaju krajnju enkripciju ili mogućnosti samouništenja, ali su ipak jedna od glavnih prednosti aplikacije. Ljudi često formiraju trajne grupe, kao i Kanale, koji se koriste za slanje poruka stotinama, hiljadama ili čak milionima ljudi. I grupe i Kanali imaju neke specifične sigurnosne probleme. Mogu se koristiti za širenje prevara, pornografije i dezinformacija, a povezani su i sa podsticanjem nasilja ili čak genocida na mestima poput Indije, Pakistana i Mjanmara. Telegram ima pravila i algoritme koji štite od ovih stvari, uključujući promovisanje bilo kakvog nasilja, ali ne čini se da ih može dosledno sprovoditi. Na kraju, do korisnika je da budu skeptični prema drugim ljudima i porukama koje šire, i da prijave bilo šta problematično. Zbog tih razloga, verovatno biste trebali usmeriti decu ka alternativnim platformama. Ako to nije izvodljivo, još uvek možete otići u Settings > Privacy and Security u aplikaciji i uključiti opcije kao što su kontrola grupa i Restricted Mode, koji cenzuriše sadržaj kao što su golotinja i nasilje. Opciju koju verovatno treba ostaviti isključenu je People Nearby. To vam omogućava da vidite druge korisnike Telegrama u vašoj blizini, ali u prošlosti je pokazano da haker može to iskoristiti da pronađe tačnu lokaciju osobe. Možete osigurati da je vaša lokacija sakrivena odlaskom na Contacts > Find People Nearby i izborom Stop Showing Me. Još jedna napomena je da se, iako se Telegram ponekad označava kao otvorenog koda, to odnosi samo na klijentski softver. Na serverskoj strani, Telegram koristi vlastiti protokol nazvan MTProto za enkripciju poruka. Kao pravilo, bezbednosni stručnjaci više vole standardizovane enkripcijske biblioteke gde su sve potencijalne ranjivosti poznate i adresirane.

Da li Telegram prikuplja podatke?

Da. Po potrebi, kompanija čuva podatke kao što su vaše korisničko ime, informacije o uređaju, navike korišćenja i IP adresa za povezivanje. Ako je primenljivo, takođe beleži i druge Telegram aplikacije koje ste koristili, zajedno sa vašom istorijom promene korisničkog imena. Ovi metapodaci se čuvaju do 12 meseci, ali se ne koriste u svrhe oglašavanja ili drugih komercijalnih svrha. Imajte na umu da bi agencije za sprovođenje zakona i obaveštajne agencije potencijalno mogle da zatraže od Telegrama da preda podatke sa serverske strane, ili da vas direktno ciljaju tako što će zapleniti vaš telefon ili pokrenuti napade fishinga i nadgledanja. Ove stvari su istinite za bilo koju onlajn uslugu, ali su se prethodno dogodili incidenti uključujući iranske disidente.

Kako ostati siguran na Telegramu

Generalno govoreći, nećete imati problema na Telegramu sve dok sledite ove principe:

Koristite dvostepenu verifikaciju. Ovu opciju možete pronaći pod Settings > Privacy and Security. Ovo znatno otežava nekome da preuzme vaš nalog.

Ograničite količinu informacija koje delite. Sakrijte svoj broj telefona, i ako ljudi ne moraju znati kako izgledate, možete koristiti umetničku profilnu sliku ili postaviti odvojene javne i privatne fotografije. U javnim razgovorima, odolite iskušenju da delite detalje koji bi vas mogli identifikovati, druge naloge ili vašu specifičnu lokaciju.

Držite se privatnih poziva i Secret Chats kad god je to moguće. Prijatelji i porodica često su u istim grupama, ali privatno osigurava krajnju enkripciju i manje šanse za slučajno deljenje privatnih informacija.

Skeptično razmišljajte o grupama i Kanalima u kojima učestvujete. Lakše je nego što bi trebalo da se uvučete u masovno raspoloženje, posebno kada vas prijatelji ili porodica pritiskaju da učestvujete, ili kada vam se nude nagrade. Popularnost ili žar neke grupe ne govore nužno ništa o istinitosti njenih uverenja – uvek tražite logiku i dokaze, posebno ako su uključeni novac, seks, politika, religija i/ili nasilje.

Ne razmenjujte novac ili detalje naloga sa ljudima koje ne poznajete lično. Prevaranti mogu pokušati da se predstave kao tehnička podrška, predstavnik banke ili bilo ko drugi ko god da ima poverenja, ali niko od te vrste neće tražiti novac ili detalje naloga iznenada putem Telegrama. Ako postoji sumnja, proverite detalje poput korisničkog imena osobe i dostupnih kontaktnih informacija. Možda čak i pozovite poznati broj telefona i zamolite ih da potvrde razgovor.

Ne vezujte se emotivno za ljude koje niste upoznali lično. Prevara u vezi/sa lažnim identitetom su previše česte. To uključuje prevarante koji vas zavode dovoljno dugo da izgrade iluziju “veze”, ali zatim odjednom izazovu krizu koja zahteva novac, poput vize ili propuštene kirije. Postoje i gore pretnje, poput seksualnih predatora ili trgovine ljudima. Ako je veza iskrena, osoba neće imati ništa protiv stvarnog susreta na javnom mestu na koje se dogovorite. Razmislite o tome da povedete jednog ili više prijatelja radi dodatne sigurnosti.

Izbegavajte da kliknete na linkove od stranaca. Ako vas neko koga ne poznajete nagovara da kliknete na veb link, posebno pod izgovorom kao što je tehnička podrška ili nagradna igra, to bi lako moglo biti namenjeno da inficira vaš uređaj zlonamernim softverom ili špijunskim softverom, ili da vas prevari da podelite privatne informacije putem lažnog (tzv. “fishing”) veb sajta.

Ako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, verovatno i nije. Nećete se slučajno sresti sa dobitkom na lutriji, ljubavlju svog života, luksuznim popustima ili jedinstvenim investicionim prilikama putem slučajnih susreta na Telegramu. Ostanite skeptični u svakom trenutku kada se susrećete sa novim ljudima.

