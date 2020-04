Elon Musk: Za tri meseca počinje testiranje Starlink interneta

Elon Musk, osnivač i izvršni direktor kompanije Space X, objavio je detalje o tome kada na Zemlji može da se očekuje super-brzi satelitski internet koji će stići od Starlink „sazvežđa“ satelita. Tom prilikom je moglo da se sazna da građani satelitski internet mogu da očekuju već u 2020. godini.

Tako je najavljeno da privatna beta testiranja počinju za oko tri meseca, dok bi sa javnim beta testiranjima trebalo da se počne tri meseca nakon toga. Već ranije je moglo da se čuje da bi Starlink do kraja 2020. trebalo da postane dostupan u Kanadi i Severnoj Americi, te da će u ostale delove sveta stići tokom 2021. godine.

Krajem prošle godine Musk je objavio tvit tvrdeći da je za tu radnju iskoristio Starlink satelitsku konekciju, a kompanija je od tada lansirala još šest serija od po 60 malih satelita koji kruže u nižoj Zemljinoj orbiti, i konstantno razmenjuju signale, te ih šalju na stanice na matičnoj planeti. Našli su se u nižoj orbiti od geostacionarnih satelita za komunikaciju, tako da ne bi trebalo da utiču na njihovo funkcionisanje.

Pred kompanijom Space X su i dalje brojne prepreke, i komplikovan put do ispunjenja svih zadatih obećanja, a na prvom mestu je priprema i lansiranje dodatnih Starlink misija, a u vreme koronavirusa. Konačni cilj je da se super-brzi obezbedi internet po povoljnoj ceni, i to za sve građane sveta, što će biti posebno korisno za one koji ili nemaju internet konekciju, ili je vrlo loša.

