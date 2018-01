Facebook uvodi veliku promenu na globalnom nivou

Mark Zuckerberg je očigledno oduševljen efektom koji je njegov Explore feed eksperiment napravio u Srbiji i još 5 zemalja da je odlučio da i Facebook i za ostatak planete veliku promenu.

Ako vas još uvek nervira rasparčani news feed, biće vam lakše jer će sad ceo svet osetiti blagodeti ove promene. I dok je Mark Zuckerberg ubeđen da mu svi veruju da je promena napravljena iz brige prema korisnicima, stanovnici pet zemalja koje su bile pokusni kunići znaju da nije sve napravljeno iz altruistički pobuda, mada se on prilično potvrdio istakne to kao glavni razlog.

Facebook negativno utiče na društvo?

Posle brojnih izjava da platforma Facebook negativno utiče na društvo, de distanciranja onih koji su učestvovali u njenom kreiranju, kompanija je odlučila da napravi neke izmene, te promoviše postove koji stimulišu diskusiju, a na štetu onih koji se pasivno konzumiraju.

Iz kompanije su tom prilikom izjavili da cilj njihove platforme nije samo da bude zabavna za korišćenje, već i da pozitivno utiče na društvo, te da veliki broj pasivnih sadržaja utiče na iskustvo korisnika, te umanjuje zadovoljstvo i korisnost. Tako će u budućnosti u kompaniji predviđati koji post može da interesuje nekog korisnika, te da stimuliše interakciju sa prijateljima, pa će ovaj da se prikazuje u vrhu news feed-a.

Ovo nije prvi put da Facebook menja dinamiku platforme, a u korist interakcije sa porodicom i prijateljima, pa je tako 2016. godine kompanija najavila da će favorizovati postove koje dele oni koje korisnik poznaje (ili bar Facebook tako misli), pre nego one koje dele stranice i kompanije.

Nek se spremi svet – stiže Explore feed

Mark je još ranije ove nedelje objavio da će promene biti uvedene kako bi se smanjio broj postova stranica jer veruje da svi mi više želimo da gledamo postove prijatelja koji se prikazuju bez preterane logike (i stoje na feedu “100 godina”). Ukoliko se promene u potpunosti sprovedu kao što je to bio slučaj kod nas to će biti globalni udarac na medije i generalno stranice korisnika koji su se do sada oslanjali na kvalitet postova kako bi došli korisnika.

Sada će to biti onemogućeno, pa će stranicama ostati samo da plate Zuckerbergu da ih pusti na news feed. S obzirom da promene stižu u narednim nedeljama, tek se očekuju žalbe korisnika. Manje više, sve ono što smo mi već prošli. Interesantno je da svetski mediji uglavnom ne navode da su ove promene uvedene u Srbiji, Slovačkoj, Boliviji, Gvatemali, Kambodži i Šri Lanki.

Facebook uvodi veliku promenu i udara na vlasnike stranica

Iako smo se svi ne tako potajno nadali da će Facebook odustati od ove “revolucionarne” ideje koja je uticala na smanjenje saobraćaja stranica za preko 60%, Mark će stvar izgurati do kraja. On je u izjavi objavljenoj na ovoj društvenoj mreži rekao da je svestan da će ova odluka dovesti do smanjenja angažovanosti korisnika a posledično i do smanjenja trajanja sesija.

Zuckerberg smatra da će to dovesti do povećanja kvaliteta sadržaja u odnosu na kvantitet. Kako smo mi u Srbiji koristili ove novitete više nego Mark, možemo samo da potvrdimo da zaista ljudi manje vremena provode na Facebooku jer nema šta da se vidi s obzirom da algoritam gura “popularne postove” u vidu Top stories.

Na kraju se sve svodi da ćemo kao i uvek morati da se naviknemo na promene, dok će biznisi zavisni od postovanja na Facebooku morati da promene svoje navike. Mi smo se već donekle navikli, sada je na potezu ostatak sveta.

Izvor: Facebook

