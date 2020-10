FarCry 6 i Rainbow Six Quarantine odloženi za April 2021

Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine su odloženi iza prvog kvartala sledeće godine, to jest do nekog trenutka posle 1. aprila 2021. Ubisoft je to objavio u svom polugodišnjem finansijskom izveštaju. Izdavač je kao razlog kašnjenja naveo “produkcione izazove koji su u vezi sa radom od kuće”, u toku kovid 19 krize u svetu.

Far Cry 6 je prema prethodnom planu trebalo da izađe u 8. februara sledeće godine, dok je Rainbow Six Quarantine trebalo da dođe negde pred kraj Ubisoft-ove fiskalne godine, 31. marta 2021. Iako je najavljen nepunih godinu dana ranije od Far Cry 6, i dalje se ne zna mnogo o toj coop pucačini za tri igrača.

To nisu jedine igre, koje su pod pritiskom epidemije menjale svoji datum izlaska. Watch Dogs Legion, koji je nedavno izašao, trebalo je da dođe na tržište u prvoj polovini godine, kao i Gods and Monsters, igra koja će izaći u decembru, i kojoj je u međuvremenu promenjeno ime pa se sada zove Fenyx Rising. Negativan uticaj pandemije i rad od kuće navedeni su i kao deo razloga za neuspeh naslova Ghost Recon Breakpoint, koji se nije prodavao kao što se očekivalo.

Izvor: kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet