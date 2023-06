Gizmodrom: Gadžeti za put

Verovatno već imate na svojoj listi tech gadžete koje obavezno nosite sa sobom na put: telefon, možda laptop ili tablet i eventualno pametni sat. Međutim, postoje i drugi uređaji koje vredi poneti. Evo šta bi moglo da se razmotri.

Backbone One Mobile Controller

Za igranje igara na putu preporučujemo Nintendo Switch. Ali ako tražite alternativu s još boljom prenosivošću, predlažemo Backbone One Mobile Controller, koji može da pretvori igranje na vašem iPhone-u ili Android telefonu u prvoklasno iskustvo ručne konzole. Backbone One vam daje džojstike i dugmad, tako da je udoban za duge sesije igranja i radi s mobilnim igrama, kao i s cloud gejming servisima, kao što su Xbox i PlayStation Remote Play. Povezuje se na Lightning port vašeg iPhone-a za ultraresponzivnu igru, to jest preko USB-C porta za Android verziju, s tim što, kako proizvođač navodi na zvaničnom sajtu, radi s verzijama OS Android 8 i novijim.

Kompatibilan je s najnovijim iPhone uređajima. Adapter je uključen u pakovanju za bolje iskustvo na modelima iPhone 14 serije, 13 Pro i 13 Pro Max. Sa Android verzijom uređaja možete da koristite svoje omiljene slušalice dok igrate jer poseduje 3,5-mm audio-port. Uz kupovinu dobijate jednomesečnu pretplatu na Backbone+ gde dobijate pristup ekskluzivnim pogodnostima i aplikaciji Backbone, koja služi kao centar za sve vaše igre, preporučuje nove igre, gde možete da se povežete s prijateljima, da snimate ekran, igrate na bilo kom ekranu i još mnogo toga. Ovaj kontroler i dalje može da se koristi kao kontroler za igre bez Backbone+ pretplate koja iznosi 39,99 dolara godišnje nakon besplatnog probnog perioda od mesec dana. Takođe postoji i PlayStation verzija uređaja kako za iOS, tako i za Android korisnike. Na zvaničnom sajtu gadžeta playbackbone.com možete pronaći verzije koje vam se dopadaju u beloj ili crnoj boji za 100 dolara.

Fujifilm Instax Mini 12

Instax Mini 12 je najnoviji Fujifilm-ov foto-aparat i, baš kao i njegov prethodnik, to je instant aparat s jednim dugmetom koji je toliko lak za korišćenje da čak i deca mogu njime da se služe. Instax Mini 12 poboljšava pobedničku formulu ove linije proizvoda dodavanjem novog sočiva, a pomoću opcije okretanja možete da omogućite režim „izbliza”. Ugrađeno ogledalo za selfije omogućava lakše snimanje selfija. Poseduje automatsku kontrolu ekspozicije i blica za svetle fotografije koje nisu „isprane”. U aparat ide Instax Mini film, koji je prilično dostupan i prodaje se zasebno.

Štampa visokokvalitetne trenutne fotografije veličine 5 x 7 cm za otprilike pet sekundi (vreme razvijanja nakon toga je približno 90 sekundi). Fotografije možete čuvati i digitalno uz instax UP! aplikaciju, novi način da sve svoje instax fotografije držite digitalno na jednom mestu. Jednostavno skenirajte svoje fizičke instax fotografije pomoću pametnog telefona da biste ih pretvorili u deljive, digitalne fotografije koje možete uređivati, označavati i čuvati. Osim toga, radi na zamenjivim AA baterijama, tako da nećete morati da brinete o struji i punjenju. Na sajtu Amazon-a kao i na zvaničnom sajtu www.instaxus.com može se naći za 80 dolara.

Duex Plus monitor

Ne morate žrtvovati radnu produktivnost na putu. Ako se vi, kao i mnogi drugi profesionalci koji rade, oslanjate na monitor za obavljanje više zadataka, Duex Plus je odlična prenosiva opcija. To je 13-inčni FHD 1080p IPS portabl eksterni monitor koji je kompatibilan s Mac i Windows laptop računarima. Dolazi sa četiri magneta, monitor se lako pričvršćuje na poklopac vašeg laptopa i bez problema se okreće. Odatle je jednostavno povezivanje preko USB-C-a na Mac ili Windows laptop – nije potreban dodatni HDMI kabl.

Ono što Duex čini optimalnim za putovanja jeste njegova sposobnost da se uvlači i izvlači s poklopca laptopa, a zatim se samo sklopi i ponaša kao improvizovana futrola pre nego što ga spakujete. Iako nema potrebe da vučete sa sobom dodatnu torbu ili pakujete monitor kao novi entitet, nije iznenađujuće da vašem laptopu dodaje na težini i gabaritima. Možete ga pronaći na sajtu Amazon-a za 280 dolara.

Ultimate Ears Wonderboom 3

Godinama je Ultimate Ears Wonderboom 2 bio jedan od najboljih malih prenosivih zvučnika na tržištu. Malih dimenzija, lagan, izdržljiv i sa IP67 sertifikatom vodootpornosti, može čak i da pluta i zaštićen je od prašine! Može biti potopljen na metar dubine na 30 minuta, međutim ne preporučuje se, ali bez brige ga možete poneti na bazen ili u kupatilo dok se tuširate. UE je konačno ažurirao ovaj voljeni model, ali je sigurno sledio pravilo: ne kvari ono što je dobro. Wonderboom 3 je isti kao u prethodnoj verziji, osim što ima veći bežični domet (40 m), duže trajanje baterije i nove boje.

Prepoznatljivog 360° zvuka u malom pakovanju, UE Wonderboom 3 mini-zvučnik ima pojačan zvuk za 14 sati audio i muzičke reprodukcije, i bateriju koja se puni pomoću micro-USB punjača oko dva i po sata. Wonderboom 3 je projektovan da isporučuje pun stereo-zvuk, a ima i Outdoor Boost dugme koje vam omogućava odličan zvuk napolju. Otporan je i na padove, (doduše, s nešto manje visine) s obzirom da je testiran na pad s više od jednog i po metra. Za stereo-zvuk možete da uparite dva Wonderboom 3 bežična zvučnika za još glasniji zvuk, pritisnite jednom dugme za uključivanje da udvostručite i pritisnite ponovo za pravi stereo iz oba zvučnika, s levim i desnim kanalima sa zvukom koji ide iz svakog odgovarajućeg zvučnika. Plastični delovi u Wonderboom-u 3 uključuju najmanje 31 odsto reciklirane plastike. Srećom, UE nije pravio veliku razliku u ceni i sada je na Amazon-ovom sajtu na sniženju te ga možete pronaći za 83 dolara.

Futrola za pasoš s punjačem za telefon

Održavanje pune baterije telefona dok putujete i prolazite kroz razne aerodrome može biti teško — nema svaki aerodrom portove za punjenje integrisane u sedišta na gejtovima, a većinu vremena ljudi se skupljaju oko jedne ili nekoliko utičnica u blizini gejta.

Ova futrola za pasoš može i da napuni telefon jer ima integrisan power bank, a ima i držač kabla i elastične trake koje drže telefon na mestu dok se krećete aerodromom. Takođe, korisno je što futrola ima prostor za vaš pasoš i RFID blokatore za kreditne kartice za dodatnu zaštitu. Trenutno nije dostupna na sajtu Amazon-a, ali na Etsy-ju je možete pronaći za 42 dolara.

