Google AI alati za uređivanje fotografija  

Google svoje AI funkcije za uređivanje fotografija čini dostupnim mnogo većem broju ljudi. Počevši od 15. maja, skoro svi korisnici Google slika moći će da pristupe funkcijama koje su ranije bile ograničene na vlasnike Pixel-a i pretplatnike na Google One — odlična nadogradnja ako ste umorni od fotografija koje vas pozivaju da „nadogradite“ da biste dobili pristup većem broju alatki za uređivanje.

Magic Editor je Google-ov generativni AI alat za uređivanje fotografija i debitovao je kao jedna od glavnih AI funkcija na Pixel 8 i 8 Pro. Ove vrste funkcija obično ostaju ekskluzivne za nove Pixel telefone šest meseci nakon lansiranja, i tačno na vreme, Google ih donosi na prethodne Pixel telefone.

Ali tu se ne zaustavlja; svaki korisnik Google fotografija sa Android ili iOS uređajem koji ispunjava minimalne uslove moći će da ga koristi bez pretplate na Google One – bićete ograničeni na 10 sačuvanih izmena mesečno. Međutim, vlasnici piksela i plaćeni pretplatnici će dobiti neograničenu upotrebu.

Starije funkcije kao što su Photo Unblur i Magic Eraser — koje su nekada bile dostupne samo vlasnicima Pixel-a i određenim pretplatnicima na Google One — biće besplatne za sve korisnike Fotografija. Google ima potpunu listu ovih funkcija na svojoj veb lokaciji zajednice Photos i uključuje stvari kao što su uređivanje zamućenja u portretnom režimu i svetlosnih efekata (korisne, ali ne i najsavremenije stvari, na bolje ili gore). Ostale generativne AI funkcije koje su lansirane sa serijom Pixel 8, kao što su Best Take i Audio Magic Eraser, ostaju ekskluzivne za te najnovije Pixele, barem za sada.

Ako ste spremni da skočite u budućnost uređivanja fotografija sa veštačkom inteligencijom i koristite Magic Editor, biće vam potreban uređaj sa najmanje 64-bitnim čipom, 4 GB RAM-a i iOS 15 ili Android 8.0. To su prilično velikodušni zahtevi – veštačka inteligencija se ionako dešava van uređaja – i ako na neki način još uvek koristite iPhone 5, nemogućnost korišćenja Magic Editor-a je verovatno najmanja vaša briga.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet