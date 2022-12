Google ozbiljan u vezi sa Wear OS 3 ažuriranjima

Ranije ove jeseni, Google je konačno lansirao Pixel Watch. To nije bio savršen pametni sat, ali je bio respektabilan prvi pokušaj u kategoriji koju je Google godinama zanemarivao. Uprkos tome, teško je otresti se ideje da bi Google mogao prerano napustiti svoje ambicije ako ne bude „dovoljno dobro“. Ovo je razlog zašto je kompanija u pozadini tiho uživala u poboljšanjima Wear OS-a. Najnovija je serija „prazničnih“ Android ažuriranja koja donose nove pločice, poboljšanu aplikaciju Google Keep i integraciju Google Assistant-a za Adidas Running.

Tiles — Google-ov nadimak za vidžete za pametne satove — korisnici Wear OS 3 će moći da vide svoje omiljene kontakte, kao i vreme izlaska i zalaska sunca.

U međuvremenu, Google Keep će biti ažuriran kasnije ovog meseca kako bi izgledao privlačnije na zglobu . To uključuje mogućnost pregleda etiketa i saradnika, prilagođenih pozadina, fotografija i crteža. Na kraju, tokom sledeće nedelje uvodi integraciju Adidas Running aplikacije sa Google pomoćnikom tako da možete da koristite digitalnog pomoćnika da počnete da pratite trening. Odnosno, pod uslovom da imate Wear OS 3 sat sa instaliranim Google pomoćnikom, internet vezom i kompatibilnim Android telefonom sa instaliranom aplikacijom.

Iako je veza za praznike slaba, važnije je to što Google nastavlja da prati ažuriranja Wear OS-a, manja i veća. Google je možda bio prvi na sceni pametnih satova sa Android Wear-om 2014. godine, ali platforma je stagnirala sve dok nije kupila Fitbit i udružila se sa Samsungom da bi kreirala Wear OS 3. Od tada, tranzicija je bila pomalo neuredna, sa funkcijama koje su ponekad stizale mesecima kasnije nego što je obećano. Pogledajte: godina u kojoj je Google pomoćnik trebao da stigne na Samsung Galaxi Watch 4. Prirodno je posmatrati pogrešne korake tranzicije, ali to dovoljno govori da Google nastavlja da pravi mala poboljšanja. Ranije nije bilo neuobičajeno da se mesecima ili čak godinama bez značajnih ili manjih ažuriranja Wear OS-a.

Neposredno pre lansiranja Pixel Watch-a, Google-ov viši potpredsednik hardvera Rick Osterloh rekao je za The Verge da se kompanija obavezuje na uređaje za nošenje na duge staze. S obzirom na Google-ovu istoriju, to je teško uzeti kao nominalnu vrednost. Splashy lansiranja su laka i potrebno je samo da pogledate Google-ovo groblje da biste to videli.

Ali veliki potezi nisu ono što pretvara velike snove – poput ambijentalnog računarstva – u stvarnost. Pitajte bilo kog maratonca: mali kontinuirani napori su najvažniji. Ova praznična ažuriranja možda nisu najbolja stvar ikada, ali to bi mogao biti dobar znak. Ako je Google-u dovoljno stalo do malih „beznačajnih” ažuriranja, možda njegova vizija nosivog ambijentalnog računarstva ipak nije tako nategnuta.

Izvor: TheVerge

