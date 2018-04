Google prestao sa prodajom Pixel telefona

Google je prestao sa prodajom Pixel telefona, fokusirajući se na njegove naslednike Pixel 2 i Pixel 2 XL. Ovo je manje više očekivana vest, s obzirom na način na način na koji je ovaj model bio podržan od strane kompanije.

Google Pixel će biti zapamćen kao superiorniji naslednik Nexus modela, ali koji nije imao ni delić njegove harizme. Za razliku od pristupačnih Nexusa koji su mogli da se pohvale odličnim hardverom (ako se ignorišemo hronični problem sa pločom), Pixel je bio pokušaj Googlea da ponudi skupllji telefon sličnih performansi korisnicima. Rezultat je bio očekivan – fanovi navikli na pristupačne a odlične telefone sa šokom su dočekali novu generaciju telefona.

Kad se tome doda i katastrofalna prodajna mreža i konstantan manjak telefona, nije ni čudo što je Pixel model prodat u nešto manje od četiri miliona primeraka. To je naravno predstavljeno kao veliki uspeh, ali svi znamo da je to daleko od željenih brojki. Google je pre skidanja telefona iz prodavnice organizovao rasprodaju pa su modeli Pixel i Pixel XL mogli da se nađu sa značajnim popustom. Sada ovaj model možete da kupite eventualno preko oglasa.

Google se fokusira na Pixel 2

Najnoviji model Google telefona Pixel 2 i Pixel XL nema sreće što se tiče bolje distribucije, ali je bar popravljeno katastrofalno stanje u Google Store sa prethodnim modelom. Novi telefoni su dostupni za prodaju, ali se ne očekuje neka drastična razlika u prodaji sve dok Google ne shvati da mora da se malo potrudi i promoviše proizvod (između ostalog) ukoliko želi veći deo kolača. Bez obzira što je Pixel 2 trenutno jedan od najboljih telefona na svetu, i dalje nismo sigurni da je eutanazija Nexusa bila dobro rešenje.

Izgleda sada više ni Google nije siguran da je to bila dobra odluka jer se uveliko šuška da se sprema Pixel telefon srednje klase koji popunio prazninu koja je ostala iza Nexus serije. Ukoliko spadate u one koji i dalje ne mogu da prebole ovu sjajnu seriju telefona (minus crkavanje ploča), onda je ovo potencijalno sjajna vest.

Za sve one koji su ponosni vlasnici Pixel modela važna je informacija da će nadogradnje softvera stizati sve do oktobra 2019. godine. To je dobra vest, ali ipak pomalo zabrinjava olako odricanje Googlea od svojih modela. Pixel je daleko od jeftinog modela pa se pri kupovini očekuje više od jednostavnog brisanja sa sajta i prekida podrške.

