HBO Max skida sa liste serija Westworld

Westworld napušta HBO Max za nešto više od mesec dana nakon što je otkazano snimanje poslednje sezone. The Nevers, naučno-fantastična serija, takođe je otkazana i biće uklonjena sa platforme.

The Nevers takođe odlazi sa HBO Max platforme

Vlasnik HBO Max-a, Warner Bros. Discovery, navodno štedi novac ovim potezom, jer više neće morati da plaća preostale uloge za glumce i ekipu. Izvršni direktor David Zaslav obećao je investitorima da će kompanija pronaći način da smanji troškove od 3,5 milijardi dolara nakon što je spajanje WarnerMedia i Discovery-ja od 43 milijarde dolara završeno ranije ove godine. Kompanija je od tada smanjivala potrošnju i otkazala emisije osim ove dve.

Moguće je da se i Westworld i The Nevers vrate kao ponude na još jednoj od platformi kompanije. Zaslav je ranije govorio o ulasku u besplatni TV striming prostor sa oglasima, a naučno-fantastične emisije bi se očigledno mogle ponuditi na budućoj usluzi . Ako se to ipak dogodi, druga polovina The Nevers serije debitovaće na toj usluzi. Peta sezona serije Westworld nije dobila priliku da započne produkciju, za razliku od The Nevers koja je već završila snimanje druge polovine prve sezone.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet