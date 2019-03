Kineski IT gigant Huawei priprema tužbu protiv SAD zbog zabrane poslovanja sa državnim institucijama. Kompanija će tužbu predati u Teksasu gde se nalazi njihovo američko predstavništvo, prenosi The New York Times.

Smatra se da će tužba naterati američke vlasti da javno prezentuju razloge zašto je uvelo zabranu korišćenja Huawei opreme. Ova tužba bi trebalo da bude deo šire kampanje u kojoj Huawei želi da se odbrani od optužbi američkih državnih organa.

Glavni problem predstavljaju optužbe američkih političara da se Huawei telekomunikaciona oprema koristi za špijuniranje u korist kineskih vlasti. Kompanija je negirala ove optužbe, ali je kompanijama AT&T i Verizon praktično zabranjeno da koriste Huawei opremu.

Huawei priprema tužbu kako bi dokazao nevinost

Tužba koju priprema kineski IT gigant fokusiraće se na zakon o odbrani zemelje koji zabranjuje korišćenje opreme kineskih kompanija Huawei i ZTE. Kompanija će nastojati da dokaže da je odluka vanustavna jer se konkretne grupe, tj. kompanije kažnjavaju bez suđenja. Postavlja se pitanje koliko će tužba imati efekta jer je slično pokušala kompanija Kaspersky Lab, ali je odbijena od strane suda.

Analitičari se ne slažu u potpunosti šta stoji iza ovog sukoba. Dok jedni tvrde da ima istine u tvrdnjama američkih zvaničnika, drugi na to gledaju kao telekomunikacioni sukob velikih svetskih sila. Na sve to treba dodati uspon Huaweija paralelno sa krizom kompanije Apple.

Obe kompanije su simbol ekonomija svojih zemalja, pa dalje proširenje poslovanja kineske kompanije sigurno ne gledaju blagonaklono u Americi. Više će se svakako znati kada Huawei zvanično potvrdi da se priprema tužba. Do tada nam ostaje da pratimo dešavanja u Kanadi gde je uhapšena zvaničnica Huaweija, nakon čega je najavila da će tužiti Kanadu.

