Ikeina usluga virtuelnog dizajna

Ikea ima novu uslugu dizajna enterijera koja bi vam mogla pomoći da prevaziđete mentalnu barijeru pokušaja da napravite lep, moderan i funkcionalan prostor (preko Fast Company).

Ikea nije sama u uočavanju profitnog potencijala dodavanja više usluga svemu što već radi. Apple je upravo lansirao Music Classical pored svojih iCloud, AppleCare Plus, Apple TV Plus, Apple News i Arcade. U međuvremenu, maloprodajne usluge nastavljaju da se šire, sa Walmartovim sopstvenim Plus uslugama naručivanja i isporuke, Best Buy-ovim Totaltech-om i, naravno, sveobuhvatnim Amazon Prime-om.

Za 99 dolara po sobi u vašem domu (ili 299 dolara u poslovnom okruženju), možete se odreći svojih „uradi sam“ snova o tome da svoj prostor sami napravite i prepustite Ikeinim dizajnerima da se pobrinu za planiranje. Ne dobijate baš privatnu sesiju ali Ikeina usluga izgleda kao da bi mogla biti dobra vrednost u poređenju sa uslugama dizajna enterijera u belim rukavicama koje mogu koštati stotine dolara na sat.

A ako samo želite platite i uradite nešto za vas, to je lakši pristup od pokušaja da sami osmislite prostor (i nadajući se da imate ukus) koristeći Ikein alat Kreativ, softver za virtuelni dizajn kompanije koji zamenjuje vaš nameštaj stvarima iz Ikee.

To je veliki potez za Ikeu, proširujući svoje usluge konsultacija i dizajna na više od postojeće ponude za planiranje kuhinja. Usluga dizajna kuhinje počinje od 39 dolara za dva sata planiranja vaše kuhinje u prodavnici i 199 dolara za tročasovnu uslugu planiranja na licu mesta. Kompanija takođe nudi uslugu planiranja kuhinje na mreži, koja košta 39 dolara za do dva sata.

Nova usluga dizajna enterijera takođe se ostvaruje digitalno preko video poziva (tačnije tri). Dolazi nakon zakazivanja termina i ispunjavanja „liste želja“ na mreži koju popunite kako biste pomogli Ikei da shvati vaše potrebe.

Zatim dolazi zabavni deo — Ikea dizajner će vam napraviti tablu za raspoloženje, mapirati vaš prostor u 3D i raditi sa vama na nameštaju, materijalima i izboru osvetljenja. Najbolji deo je to što ne morate da otkrivate koje kutije za skladište i predmete treba da kupite; Ikein dizajner će izabrati sve što vam treba i samo ćete platiti za to.

Ako ste iznenada spremni za „uradi sam“ zadatak, možete preuzeti odatle. Ili možete da budete podešeni sa Ikeinom uslugom TaskRabbit da preuzmete planove i izradite ih za vas kako biste mogli da sednete i gledate više HGTV-a i da sanjate o sledećem kućnom projektu koji ćete sasvim uskoro uraditi.

Izvor: TheVerge

