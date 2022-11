Intel planira da prestane s proizvodnjom nekih komponenti

Sa velikim padom prihoda i profitabilnosti u proteklih šest meseci, Intelu predstoje neke teške odluke jer nastoji da napravi milijarde dolara u rezovima.

Najava ušteda, otpuštanjem zaposlenih, ali i smanjivanjem portfelja

Američki proizvođač čipova planira da smanji potrošnju za 3 milijarde dolara godišnje počevši od sledeće godine, a zatim da poveća na 10 milijardi dolara do 2025. Iako će dobar deo ovih smanjenja potrošnje doći od otpuštanja „značajnog broja“ ljudi, kompanija je takođe rekla da će takođe razmotriti „smanjenje portfelja“. To znači da će Intel nastojati da se oslobodi nekih od proizvoda koje proizvodi i prodaje. U nekim slučajevima, Intel može tražiti da prepusti proizvode voljnom kupcu, kao što je to učinio sa prodajom svog NAND fleš i SSD uređaja. Ali u drugim slučajevima, kompanija može odlučiti da obustavi proizvode i otpiše ih, kao što je to uradila sa svojim Optane memorijskim poslom u julu. Iako se još ne zna gde će Intel smanjiti proizvode, može da se nagađa o tome gde kompanija može da smanji svoj portfolio.

Habana AI čipovi

U decembru 2019, Intel je doneo naizgled ishitrenu odluku da plati 2 milijarde dolara za kupovinu AI čip startap kompanije Habana Labs, samo nekoliko nedelja nakon što je kompanija pokazala fensi procesore za duboko učenje iz prethodne akvizicije, Nervana Systems. Znajući da mu je potreban snažan odgovor na Nvidijino brzorastuće poslovanje za AI čipove, Intel je očigledno shvatio da ima bolje šanse sa Habanom, pa je odlučio da prekine razvoj svojih Nervana čipova za duboko učenje kako bi se fokusirao na novu akviziciju. Tri godine kasnije, Intel je napravio određeni napredak sa Habanom. Njegov Gaudi čip za obuku je sada dostupan u cloud instancama Amazon Web Services-a, postoje sistemi na Habani koji su dostupni od Supermicro-a, a odeljenje radi na drugoj generaciji svojih čipova za obuku i zaključivanje, od kojih će poslednji biti uveden u nove servere od Supermicro, Inspur i WiWynn.

Problem je u tome što Habana verovatno neće napredovati dovoljno brzo da bi u skorije vreme zadala značajan udarac Nvidijinom poslu sa AI čipovima vrednim više milijardi dolara. Intel je do sada otkrio nekoliko detalja o krajnjim korisnicima koji su koristili Habana čipove, a jedan od njih je nedavno formirana Mobileye divizija. OneAPI još uvek ne podržava Habana čipove, Intelov odgovor na Nvidijinu CUDA platformu. Zatim, tu je i činjenica da Intel nije zaradio dovoljno novca od Habane. Intel je pozicionirao Habana čipove kao efikasniju alternativu GPU-ima za AI obuku i zaključivanje velikih razmera, tako da ako procesori mogu da urade svoj posao, možda bi bilo vredno da se Intel zadrži na njima na duge staze. Ali s obzirom na to da je kompaniji veoma potreban dodatni novac i da Habana ne zarađuje mnogo novca, Intelu bi možda bilo bolje da oslobodi diviziju i fokusira se na svoju fleksibilniju GPU arhitekturu. Ni Intelovi GPU-ovi trenutno ne zarađuju toliko novca. Ali ako Intel zaista želi da postane održiviji konkurent Nvidijinoj AI računarskoj veštini, treba mu neka vrsta namenskog akceleratorskog čipa. A sa načinom na koji Intel može nadoknaditi troškove razvoja GPU-a kroz više linija proizvoda, GPU-ovi mogu imati više finansijskog smisla.

Blockscale ASIC

Evo pitanja koje vredi postaviti: da li je industrija rudarenja kriptovaluta dovoljno stabilna da Intel može da nastavi da je iskorišćava? k86 golijat je tek počeo da isporučuje svoj prvi akceleratorski čip za rudarenje bitkoina, Blockscale ASIC u junu, obećavajući da će obezbediti energetski efikasnu alternativu GPU-ovima koji gutaju energiju. Problem je u tome što stvari nisu izgledale sjajno za kompanije za rudarenje kriptovaluta kada je Blockscale izašao na tržište, a ti uslovi se nisu poboljšali. Fajnenšel tajms je u sredu izvestio da su kompanije za rudarenje kriptovaluta na klimavim nogama zbog visokih troškova energije i pada vrednosti kriptovaluta koje je počelo ranije ove godine. Takozvana kripto zima je već dovela do toga da jedan provajder centara podataka za kripto firme, Computer North, podnese zahtev za bankrot, a postoje i druge firme koje se suočavaju sa značajnim finansijskim problemima. Ovo uključuje jednog od prvih klijenata Blockscale-a, Argo Blockchain, koji je prošle sedmice upozorio da je u opasnosti da prestane sa radom zbog nedostatka finansiranja. Još jedan rani Blockscale kupac, Griid, suočava se sa optužbama svog zajmodavca da je kompanija propustila svoju glavnu kreditnu liniju. Blockscale prihod trenutno ne može iznositi mnogo pošto je poslovna jedinica proizvoda, Accelerated Computing Systems and Graphics, donela samo 185 miliona dolara za Intel u trećem kvartalu, a većina toga verovatno dolazi od GPU-a kompanije. Možda će uslovi za industriju kripto rudarstva odjednom postati mnogo bolji, a Intelova opklada na Blockscale će izgledati dugoročno vredna toga. Ali usred ekonomske krize koja se može pogoršati, strpljenje kompanije za održivost Blockscale-a može prestati da prestane.

RealSense stereo kamere

Sećate se kada je Intel prošle godine rekao da „ukida“ svoj RealSense posao sa kompjuterskim vidom? Ispostavilo se da to nije bio u potpunosti slučaj, jer je kompanija odlučila da zadrži svoje uređaje za stereo kamere dok je izgubila LiDAR, autentifikaciju lica i liniju za praćenje proizvoda. Intel očigledno ima dovoljno kupaca da opravda nastavak razvoja i prodaje svojih stereo kamera, ali sa žalošću možemo reći da bi ovi fensi uređaji za robote i IoT uređaje bili jak izbor za odbacivanje, bez obzira da li to znači ukidanje ili prodaju drugoj kompaniji. Jednostavno rečeno, RealSense kamere su izvan fokusa Intelovog jezgra čipa. Da, Intel ima koristi od mogućnosti da dizajnira čipove koji se nalaze unutar ovih kamera, ali same senzore? Razvoj takvih uređaja možda neće biti prioritet kada kompanija treba da se fokusira na to da svoje čipove — pre svega CPU — učini moćnijim i efikasnijim od konkurentskih proizvoda.

NUC mini računari

Intel zaslužuje veliku zaslugu za pomeranje granica minijaturnog dizajna računara i pronalaženje novih načina za balansiranje snage, performansi i prostora u faktorima male forme. Ali sada kada kompanija treba da donese teške odluke o potrošnji, možda je vreme da se ponovo proceni budućnost NUC-a pod Intelom. Još u maju, proizvođač čipova je otkrio da je prodao više od 10 miliona NUC-a od kada je predstavio brend Next Unit of Computing pre deceniju. Deset miliona bilo čega je impresivno, ali moramo imati na umu da se stotine miliona računara isporučuje svake godine. Samo Dell je prošle godine isporučio skoro 60 miliona od ukupno 340 miliona računara koliko je poslato 2021. Nije da NUC ne daju vrednost. Dok NUC uživaju entuzijasti, koriste ih i mnoga preduzeća širom sveta. Samo što prodaja NUC-a verovatno predstavlja mali procenat ukupnog prihoda kompanije, a pravljenje sićušnih, dobro projektovanih računara ne spada u osnovnu strategiju kompanije za čipove. Srećom, Intel je daleko od toga da je jedina kompanija koja sada proizvodi mini računare.

