Intervju: ALEF treninzi za profesionalce

Trening centar ALEF distribucija Adria doo, u Srbiji postoji od 2015. godine, dok je ALEF kao trening centar na nivou ALEF grupacije, sa sedištem u Češkoj, otpočeo sa radom još 1994. godine. Prisutni su u sedam zemalja i prepoznatljivi kao zvanični VMware i Cisco, CompTIA, Microsoft, F5, AWS Learning partner s više od 50 iskusnih predavača. Naša sagovornica je Milanka Memon, regionalni direktor kompanije ALEF Adriatic.

ALEF organizuje veliki broj treninga iz raznih oblasti. Možete li nam predstaviti glavne domene u koje spadaju treninzi koje nudite i akcentovati trenutno najtraženije treninge?

ALEF trening centar u ponudi ima više od 300 akreditovanih treninga. Konstantno proširujemo svoju ponudu i partnerstva s velikim brojem svetski poznatih vendora. Osnov našeg biznisa svakako su zvanični VMware i Cisco treninzi, ali nikako ne treba izostaviti da se u našoj ponudi nalaze i zvanični Microsoft, AWS, F5, CompTIA treninzi, kao i drugi treninzi iz oblasti security-ja, kao što je na primer CISSP. Mi smo jedini akreditovani VMware trening centar u Srbiji, tako da su treninzi koji se održavaju u našem centru preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata.

Svakako treba spomenuti i Machine Learning treninge koje polako uvodimo u ponudu, a koje realizujemo u saradnji s partnerima iz kompanije Spark Analytic.

I pored nesumnjivog značaja formalnog obrazovanja, specijalizovani treninzi su neophodan element usavršavanja profesionalaca. Kako to objašnjavate?

Živimo u vremenu u kome su tehničke i tehnološke promene deo svakodnevice. Kao što je, verujem, svima poznato, naročito u IT svetu, sve trendove i promene prvo moraju da isprate inženjeri, jer im to omogućava da obavljaju svoj posao u skladu sa zahtevanim standardima. Upravo u tom segmentu usklađivanja s najsavremenijim tehničkim standardima, najznačajniju ulogu imaju treninzi koje mi organizujemo. Oni su, pre svega, namenjeni usavršavanju IT stručnjaka, čije formalno obrazovanje i iskustvo predstavljaju adekvatnu podlogu za dalji napredak i sticanje novih, specifičnih znanja iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Pored „standardnih“ ICT treninga, u vašem portfoliju se često sreću veoma moderni izrazi poput Scrum i Agile treninga. Šta je njihova specifičnost i kome su namenjeni?

Naša želja je da postanemo sinonim za stručno usavršavanje, ne samo u oblasti IT-ja nego i u drugim oblastima. Naš cilj je da i ljudima koji nisu direktno iz sveta IT-ja omogućimo da sa menadžment strane steknu adekvatno znanje i uključe se u IT projekte. Tako na vrlo konkretan način omogućavamo njihovim kompanijama da postanu agilnije, kroz drugačiji pristup samom projektu, vrednovanju individualnih i kreativnih angažovanja pojedinaca i njihovom uključivanju u same procese. Takođe, još jedna bitna stavka koja ne sme biti izostavljena jeste uključivanje krajnjih korisnika.

Ipak, sistem rada koji je zastupljen u domaćim kompanijama još uvek nije u stanju da u potpunosti odgovori na tehnološke izazove današnjice. Upravo zato se posebno trudimo da kroz rad s profesionalcima koji ne dolaze direktno iz IT sektora omogućimo pospešivanje njihovih performansi i individualnih doprinosa, a to se direktno odražava i na porast agilnosti samih kompanija. Veoma je važno naglasiti i to da agilan pristup nije destinacija nego konstantan proces koji nije vremenski ograničen i konstantno se unapređuje i usavršava, kako bi kompanije odolele novim izazovima.

Svedoci smo veoma brzih promena u svim ICT oblastima. Koliko ste brzo u stanju da odgovorite na zahtev kompanije kojoj je potreban specifičan trening koji još ne postoji u vašem portfoliju?

Imamo više od 50 sertifikovanih trenera iz različitih oblasti, koji, osim što drže treninge, aktivno rade na različitim projektima i konstantno se usavršavaju. Iz tog razloga, za njih ne predstavlja problem da u kratkom vremenskom roku kreiraju program treninga koji bi odgovorio na specifične potrebe određene kompanije. Tome govori u prilog i činjenica da na nivou ALEF grupacije, naše treninge završi više od 3000 zadovoljnih studenata u toku jedne godine, kao i to da su naši treneri uvek uspešno odgovarali na najveće izazove i najspecifičnije treninge koje su nam tražile brojne kompanije.

Da li merite uspeh vaših polaznika i nakon treninga i kako ocenjujete dosadašnje rezultate?

Naravno. Nakon završetka svakog našeg treninga, kvalitet ocenjuje svaki student pojedinačno, putem upitnika koje su kreirali sami vendori. Smatram da je ta nota objektivnosti, koju omogućava online upitnik, sjajan način da se održi najviši nivo kvaliteta kako samog treninga, tako i kompletne usluge koju pružamo klijentima. Najveći dokaz kvaliteta naših treninga, svakako su poverenje i dugoročno dobri odnosi koje negujemo s našim studentima, koji se vraćaju kod nas na dalje usavršavanje.

Šta možete da poručite mladima (i starijima) – zašto je neophodno stalno usavršavanje i učenje?

U današnje vreme, tehnološki razvoj odvija se sve brže i na sve manje predvidiv način. Zbog toga, kako bi se postigao poslovni uspeh u bilo kojoj oblasti, neophodno je ići u korak s tehnološkim inovacijama. Mi upravo nudimo mogućnost sticanja najsavremenijih znanja i veština u oblasti IT-ja. Pored duge tradicije kvalitetnog rada koju je ostvarila ALEF grupacija, u Srbiji se ističemo kao jedini zvanični VMware Learning partner i jedan od Cisco Learning partnera, ali i po inovativnom pristupu treninzima i portfoliju treninga.

U našoj ponudi ima više od 300 treninga dok na godišnjem nivou treninge završi preko 3000 studenata. Kao zvanični CompTIA partner, imamo veliki broj security treninga. Kao agilna kompanija, uvrstili smo u svoj portfolio veliki broj Scrum i Agile treninga, kao i veoma interesantnu LEGO Serious Play radionicu, koju organizujemo u saradnji s našim partnerima iz Spark Analytics Ltd. Naš cilj je da osluškujemo potrebe tržišta i svojim partnerima i klijentima pružimo najaktuelnije i najkvalitetnije treninge renomiranih svetskih vendora.

Korisna adresa: ALEF.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet