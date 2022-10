Kada će iPhone biti primoran da koristi USB-C?

Evropski parlament je velikom većinom glasao za novi zakon koji bi na kraju zahtevao da svi mobilni telefoni koji se prodaju u EU koriste USB-C port za žičano punjenje. Predložena pravila, o kojima su zakonodavci postigli prvobitni dogovor još u junu, znače da će Apple verovatno morati da ukloni deceniju star Lightning konektor sa svojih telefona i pređe na USB-C ako želi da nastavi da ih prodaje u nekom od svojih telefona. najunosnija svetska tržišta.

Cilj EU je da smanji e-otpad. Ako je više uređaja interoperabilno sa istim kablovima, onda EU misli da će manje elektronskih uređaja i punjača biti bačeno. Prema njegovim procenama, svake godine 11.000 tona odloženih i neiskorišćenih punjača završi na deponijama, za koje se nada da će ih ova pravila smanjiti. Takođe želi da uštedi novac potrošačima dozvoljavajući im da ponovo koriste punjače i smanji efekat zaključavanja vlasničkog pribora.

Koliko brzo će Apple biti primoran da izvrši promenu?

Nova pravila EU — koja su tehnički amandman na njenu Direktivu o radio opremi — tek treba da budu zvanično odobrena. Zakonodavstvo o zajedničkom punjaču još uvek treba da potpiše Savet EU i objavi ga u Službenom listu EU. Zatim bi stupio na snagu 20 dana kasnije.

Ali čak i kada se to dogodi, kompanije poput Apple-a će i dalje imati dvogodišnji grejs period koji je dizajniran da olakša prelazak na USB-C budućnost. Prema saopštenju Evropskog parlamenta, to znači da će pravila verovatno stupiti na snagu do kraja 2024.

Apple izdaje novi vodeći pametni telefon kao sat u drugoj polovini svake godine, tako da je sigurno pretpostaviti da ćemo videti novi iPhone objavljen otprilike u isto vreme kada pravila stupe na snagu u krajem 2024. Ali s obzirom na to da se iPhone obično lansira u septembru i da zakonodavstvo EU neće stupiti na snagu 24 meseca nakon što ga je zvanično odobrio Evropski savet, iPhone 16 bi mogao da bude lansiran neposredno pre nego što nova pravila stupe na snagu. To bi učinilo iPhone 17 iz 2025. godine prvim modelom koji je primoran da koristi USB-C za žičano punjenje.

Nova pravila se ne bi primenjivala na proizvode koji su izašli na tržište ranije

Moguće je da bi Apple mogao da izvrši promenu ranije, ali trenutna pravila sugerišu da to, tehnički, neće morati. Ova faza sa više praštanja čini izvodljivim za Apple da najavi i lansira iPhone 16 opremljen Lightning portom 2024. godine, pre nego što nova pravila EU stupe na snagu. Ali izveštaji sugerišu da bi se mogao spremati da pređe na USB-C mnogo ranije.

Drugi uređaji su takođe pogođeni

Osim pametnih telefona, pravila će se primenjivati na sve vrste elektronskih uređaja, uključujući tablete, slušalice, tastature i miševe, što znači da će Apple takođe morati da počne da nudi sve, od AirPods-a do Magic Mousea sa USB-C portom za žičano punjenje. Laptopovi su takođe obuhvaćeni zakonom, ali im je dat nešto duži period implementacije, što znači da neće morati da koriste USB-C za žičano punjenje do početka 2026.

Zakonodavstvo EU o proizvodima primenjuje se samo na robu koja se prodaje u njenim državama članicama, tako da ne može naterati Apple da pređe na USB-C za iPhone koji se prodaje na drugim mestima u svetu. To znači da bi Apple mogao da ograniči svoje USB-C iPhone uređaje na tržišta EU ili čak da u potpunosti napusti region ako želi da iPhone ostane ekskluzivan za Lightning.

Ako je Apple zaista želeo da izbegne dodavanje Tipe-C porta na svoje telefone, mogao bi u potpunosti da eliminiše priključak za žičano punjenje. Pravila navode da telefoni moraju da koriste USB-C za punjenje „ukoliko su u mogućnosti da se ponovo pune putem žičnog punjenja“, što ostavlja otvorena vrata za Apple da u potpunosti ukloni žičani priključak za punjenje i ponudi neku vrstu hipotetičkog iPhone-a bez porta. EU planira slična pravila standardizacije za bežično punjenje kasnije.

Prelazak na USB-C mogao bi biti tehnička nadogradnja za iPhone

Iako je do sada bio otporan, Apple bi mogao mnogo da dobije od prelaska na USB-C. Tokom godina, univerzalni konektor je unapređen kako bi podržao sve veće i veće brzine prenosa podataka i punjenja, sa najnovijim specifikacijama koje je objavio USB-IF koji omogućavaju punjenje do 240V i prenos podataka od 80Gbps. Nasuprot tome, najnoviji iPhone-i navodno imaju najviše 27 V za punjenje i samo 480 Mbps za prenos podataka. Nije ni čudo što Apple već obilato koristi USB-C u svojoj Mac i iPad liniji.

