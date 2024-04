Korisnici plaćene verzije ChatGPT-a sada mogu pristupiti GPT-4 Turbo modelu

GPT-4 Turbo model predstavlja nadogradnju GPT-4 modela.

GPT-4 Turbo ima informacije sve do decembra 2023. godine

OpenAI je omogućio novi GPT-4 Turbo korisnicima koji plaćaju ChatGPT. Kompanija je objavila tu vest na X-u. Kompanija navodi da je njen veliki jezički model unapređen u oblastima matematike, logičkog rezonovanja, programiranja i veština pisanja. Sada, “kada se razgovara sa ChatGPT-om, odgovori će biti direktniji, manje opsežni i koristiće se više konverzacioni jezik.” U decembru, Microsoft je integrisao GPT-4 Turbo sa svojim CoPilot AI chatbot-om i generatorom slika DALL-E 3.

Kada je OpenAI najavio GPT-4 Turbo u novembru, istakao je glavne nadogradnje sistema koji pokreće ChatGPT. Tada je OpenAI tvrdio da GPT-4 Turbo može da primi šest puta više stranica teksta oko 300, u poređenju sa prethodnih 50. Obzirom na obim pruženih informacija, ovaj proširenje može značiti složenije upite i odgovore. Veliki jezički model takođe može kreirati opise ili opise slika za upite i obrađivati tekstualne zahteve koji su prezentovani usmeno.

GPT-4 Turbo je čak napredovao od svoje početne najave. OpenAI je prvobitno proširio njegovo znanje do aprila 2023. godine. To je dobar skok u odnosu na GPT-4 sa prekidom u septembru 2021.godine. Sada, GPT-4 Turbo ima informacije sve do decembra 2023. godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet