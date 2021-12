Mali trgovci jednostavno i bez naknada do prihvata kartičnih plaćanja

Raiffeisen banka je, uz podršku kompanije Mastercard, omogućila prihvat kartica putem mobilnih telefona ili sličnih pametnih uređaja.

Na ovaj način preduzetnicima i pravnim licima svih veličina od danas je omogućen prihvat platnih kartica na podjednako jednostavan, siguran i brz način kao kod plaćanja na POS uređaju. Ovo praktično znači da od sada pametne telefone sa operativnim sistemom Android trgovci mogu koristiti u funkciji POS uređaja.

Ovim Raiffiesen postaje prva banka u Srbiji koja donosi Tap of Phone rešenje, odnosno RaiPOS na domaće tržište a Mastercard nastavlja da podržava razvoj naprednih tehnoloških rešenja kako bi Srbiju što više približila bezgotoviskom društvu.

,,Interesovanje preduzetnika za uslugu Tap on the phone je u Srbiji kontinuirano raslo a naročito je veliko interesovanje posle uvođenja plaćanja karticama na pijacama. Zato je poslovna odluka Raiffeisen banke da na našem tržištu bude dostupna usluga Tap on the phone od velike važnosti jer omogućava Srbiji da se još više približi bezgotoviskom društvu, tako što će malim trgovcima omogućiti pametno rešenje kojim će smanjiti troškove i uvećati promet kroz proces prihvata kartica. Raduje nas što banke na srpskom tržištu prepoznaju ovaj servis kao jedan od ključnih za održavanje koraka sa najnovijim trendovima koje korisnici traže, dok su sigurnost, jednostavnost plaćanja i besprekorno korisničko iskustvo, na prvom mestu“, izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

“Ova inovativna usluga nastavak je napora i resursa koje naša banka ulaže u digitalizaciju, sa ciljem da pomogne domaćim privrednicima da odgovore na potrebe savremenog načina poslovanja i rastuće trendove na tržištu. U saradnji sa našim partnerom, kompanijom Mastercard, ponudili smo ovu uslugu koja nosi prigodan naziv, „RaiPOS”. Inače, srpsko tržište je jedno od prvih na kome je Raiffeisen grupacija uvela ovaj vid beskontaktnog plaćanja. Posebnu pogodnost za vlasnike preduzeća i preduzetnike predstavlja i to što je korišćenje „RaiPOS” aplikacije besplatno, odnosno bez mesečne naknade za korišćenje. Takođe, mogućnost beskontaktnih plaćanja posebno je značajna u pandemijskom periodu, kako za vlasnike biznisa, tako i za njihove klijente”, izjavio je ovim povodom Petar Jovanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

Kada potrošač želi da plati uslugu ili proizvod, on svoju karticu ili mobilni telefon prislanja na telefon trgovca kome je aplikacija aktivirana i beskontaktno plaćanje je obavljeno za par sekundi, a potvrda plaćanja se generiše mejlom ili SMS porukom, uz vidljivost plaćanja na bankovnom izvodu, tako da sve funkcioniše kao i prilikom plaćanja na standardnom POS uređaju.

Pametni mobilni telefoni su već široko rasprostranjeni kod nas, posebno oni sa Android operativnim sistemom i upravo je takav uređaj sve što je preduzetniku, mikro ili malom trgovcu potrebno da proširi svoje poslovanje i to u svega par koraka. Nakon prijave u banci, trgovac preuzima aplikaciju na svoj uređaj i unosi Kod koji dobija u banci. U narednom koraku omogućava se NFC veza koja već postoji u Android telefonima i Tap on Phone rešenje za prihvat beskontaktnih plaćanja je spremno za korišćenje.

Prednosti korišćenja ove usluge vidljive su odmah, tako da se očekuje da brojni trgovci kojima je to dostupno i cenovno više nego prihvatljivo prihvate ovo rešenje i unaprede svoje poslovanje.

Mastercard kao tehnološka kompanija je tu da omogući i da garantuje brzinu i sigurnost prenosa sredstava od krajnjeg potrošača do računa trgovca. Za malog trgovca su brzina obrta sredstava i garancija naplate suštinski važne, a veći udeo elektronskih plaćanja automatski znači da se olakšava, smanjuje ili čak potpuno eliminiše upravljanje kešom i smanjuju dodatni troškovi u vezi sa tim. U svetu buduće trgovine koji se formira već danas, važno je iskoristiti prednosti tehnologija koje su na raspolaganju i postojećim i budućim klijentima pružiti sigurnost, fleksibilnost i mogućnost izbora koje očekuju.

