Meta u Irskoj kažnjena sa 400 miliona dolara

Relandova Komisija za zaštitu podataka (DPC) kaznila je Metu zbog njenog rukovanja korisničkim podacima, nakon stotina miliona dolara sličnih kazni i potencijalno dovodeći delove njenog reklamnog poslovanja u opasnost. DPC je objavio da Meta mora da plati 210 miliona evra zbog kršenja pravila privatnosti Evropske unije sa praksama Facebooka, plus 180 miliona evra zbog sličnih kršenja sa Instagramom.

Kazne proizilaze iz dve pritužbe iz 2018. o tome kako je Meta — nekada Facebook — poštovala Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu te godine. I Facebook i Instagram uslovi usluge počeli su da zahtevaju od korisnika da prihvate nove uslove ugovora o usluzi koji su uključivali obradu korisničkih podataka. Ali u pritužbama se navodi da ih je to „primoralo“ da pristanu na stvari poput ciljanog oglašavanja kršeći nova pravila.

DPC je utvrdio da Meta ažuriranja nisu bila dovoljno jasna, i nakon konsultacija sa Evropskim odborom za zaštitu podataka (EDPB), odlučio je da se Meta ne može osloniti na ugovor kao apsolutnu odbranu svojih poslovnih praksi. Smernice EDPB-a su takođe navele regulatore da povećaju svoje planirane kazne za kompaniju. Pored novčanih kazni, Meta mora da uskladi svoje poslovanje sa GDPR-om u roku od tri meseca.

Prethodno izveštavanje The Wall Street Journala pokazalo je da bi Meta mogla da se suoči sa značajnim ograničenjima u svojoj sposobnosti da sprovodi ciljano oglašavanje prema novim pravilima. U postu na blogu, Meta navodi da namerava da uloži žalbu na odluke, ali je negirala da one znače da će morati da prekine tu praksu. „Ove odluke ne sprečavaju personalizovano oglašavanje na našoj platformi. Odluke se odnose samo na to koji pravni osnov koristi Meta kada nudi određene reklame“, navodi se u saopštenju. „Procenjujemo različite opcije koje će nam omogućiti da nastavimo da nudimo potpuno personalizovanu uslugu našim korisnicima.”

Ove kazne dolaze uz nekoliko prethodnih presuda da je Meta prekršio evropske propise. DPC je u novembru utvrdio da Meta treba da plati 276 miliona dolara zbog curenja podataka iz 2021. godine, u septembru je izrekao kaznu od 402 miliona dolara za način na koji je postupao sa podacima tinejdžera na Instagramu, a u martu je kaznio kompaniju sa oko 18 miliona dolara zbog problema sa vođenjem evidencije.

Izvor: TheVerge

