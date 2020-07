Microsoft sertifikati po sniženim cenama

Microsoft veruje da je jedan od najboljih načina da se ekonomiji pomogne pri oporavku da se smanji stopa nezaposlenosti, tako što će ljudi naučiti nove digitalne veštine. Iz ove kompanije najavljuju inicijativu osmišljenu da do kraja godine obuče 25 miliona ljudi širom sveta. Inicijativa će spojiti nove i postojeće resurse sa LinkedIn-a, GitHuba i Microsofta, a u ponudi će biti i jeftini Microsoft sertifikati.

Sadržaj Microsoft serifikata dostupan na četiri jezika

LinkedIn Learning platforma ponudiće svim zainteresovanim korisnicima učenje za poziciju softverskog inženjera, projektnog menadžera, IT administratora, analitičara podataka i još mnogo toga. Ovaj sadržaj biće besplatan do kraja marta 2021. godine. On uključuje video sadržaj dostupan na engleskom, francuskom, španskom i nemačkom jeziku. Microsoft Learn biće dostupan besplatno, a tražioci posla koji obavljaju ulogu programera mogu pristupiti GitHub Learning Labu.

Takođe, biće smanjeni i troškovi ispita za Microsoft sertifikate na 15 dolara, i to ako korisnici potvrde da je epidemija Korona virusa uticala na to da izgube posao. Ovi ispiti uglavnom koštaju više od 100 dolara. Učesnici mogu zakazati ispit od septembra do kraja ove godine, a mogu da ga polažu sve do 31. marta naredne godine. Microsoft je istakao da je ovaj njihov potez izuzetno važan jer su primetili sve manje ulaganje poslodavca u obuku zaposlenih u poslednje dve decenije.

