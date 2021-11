Osam podrazumevanih Windows 10 postavki koje bi trebalo da onemogućite

Microsoftov Windows 11 se pojavljuje u fazama, ali trebalo bi da isključite ove podrazmevane postavke u operativnom sistemu Windows 10 pre nego što ga promenite.

Neka podešavanja možda usporavaju vaš računar

Microsoftov Windows 11 operativni sistem počeo je da se uvodi na odgovarajuće uređaje 5. oktobra. Postepeno uvođenje novog operativnog sistema znači da neće svi odmah dobiti nadogradnju. Neki će koristiti Microsoftov stariji OS do sredine 2022. godine, dok drugi koji raspravljaju o tome da li se nadogradnja na Windows 11 isplati, možda će zadržati Windows 10 dok podrška ne prestane 2025. Bez obzira na razlog zbog kojeg još uvek koristite Windows 10, neke od podrazumevanih podešavanja OS-a prikupljaju informacije, čine da vidite više oglasa i obaveštenja i možda usporavaju vaš uređaj. Sledi osam podešavanja koja su podrazumevano uključena i koje možete da onemogućite u operativnom sistemu Windows 10.

File-shering ažuriranja

Funkcija koju je dodao Windows 10 je optimizovani sistem za isporuku ažuriranja, koji vam omogućava preuzimanje ažuriranja sa drugih Windows 10 računara preko Interneta (ne samo sa Microsoft-ovih servera). Kvaka je, naravno, u tome što se vaš računar takođe koristi kao čvorište za deljenje ažuriranja za druge korisnike operativnog sistema Windows 10. Ova funkcija je podrazumevano uključena, ali možete da je isključite tako što ćete otići na Settings > Update & security > Advanced options > Delivery optimization i isključiti Allow downloads from other PCs.

Dosadne notifikacije

Windows 10 Action Center je zgodno centralno čvorište za sva vaša obaveštenja – aplikacije, podsetnike, nedavno instalirane programe. Ali preopterećenje obaveštenjima je definitivno stvar, posebno kada dodate nepotrebna obaveštenja (kao što su Windows saveti) u mešavinu. Stavite svoja obaveštenja pod kontrolu tako što ćete otići na Settings > System > Notification&Actions i isključiti stvari kao što su Get tips, tricks and suggestions kada koristite Windows ili Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what’s new and suggested i predložena i pojedinačna obaveštenja o aplikaciji.

Oglasi u meniju Start

Microsoft gura svoje Windows Store aplikacije – zapravo toliko da možda u Start meniju vidite aplikacije koje nikada niste preuzeli. Ove predložene aplikacije su u osnovi oglasi. Isključite ove dosadne oglase tako što ćete otići na Settings > Personalization > Start > Show suggestions occasionally in Start.

Ciljani oglasi iz aplikacija trećih strana

Microsoft definitivno vodi računa o vašim preferencijama i navikama pregledanja u operativnom sistemu Windows 10. Čak imate i jedinstveni ID za oglašavanje (vezan za vaš Microsoft nalog), koji kompanija koristi da vam prikazuje ciljane oglase. Ali Microsoft takođe deli ovaj profil ID za oglašavanje sa aplikacijama nezavisnih proizvođača iz Windows prodavnice, osim ako, naravno, ne isključite deljenje ovih informacija tako što ćete otići u Settings > Privacy > General > Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity (Isključivanjem ovoga ćete resetovati vaš ID).

Cortana ‘upoznavanje’

Cortana, vaš prilagodljivi lični asistent u operativnom sistemu Windows 10, postaje prilično ličan sa informacijama koje prikuplja o vama. Cortana vas „upoznaje“ prikupljanjem informacija kao što su obrasci govora i rukopisa i istorija kucanja, što možete smatrati samo malo jezivim. Možete da sprečite da vas Cortana upozna i izbrišete svoje informacije sa uređaja tako što ćete otići u Settings > Privacy > Inking & typing i isključiti opciju.

Aplikacije koje rade u pozadini

U operativnom sistemu Windows 10 mnoge aplikacije rade u pozadini – to znači, čak i ako ih nemate otvorene. Ove aplikacije mogu da primaju informacije, šalju obaveštenja, preuzimaju i instaliraju ažuriranja i na drugi način troše vaš propusni opseg i trajanje baterije. Ako koristite mobilni uređaj i/ili internet vezu sa ograničenjem, možda ćete želeti da isključite ovu funkciju. Da biste to uradili, idite na Settings > Privacy > Background apps i ili isključite Let apps run in the background ili isključite svaku aplikaciju pojedinačno.

Sva sinhronizacija

Windows 10 se oslanja na sinhronizaciju. Sve – sistemska podešavanja, teme, lozinke, istorija pretrage – se podrazumevano sinhronizuje na svim uređajima na kojima ste prijavljeni. Ali ne želimo svi da se naša istorija pretrage sinhronizuje sa naših telefona na računare, pa evo kako da isključite sinhronizaciju. Da biste isključili sinhronizaciju podešavanja (uključujući teme i lozinke), idite na Settings > Accounts > Sync your settings. Možete isključiti sinhronizaciju svih podešavanja ili možete selektivno isključiti određena podešavanja.

Automatsko ažuriranje

Windows 10 automatski preuzima i instalira ažuriranja i ne možete ih zaista isključiti. I iskreno, ne bi trebalo da ih isključite – ažurirani operativni sistem je bezbedan operativni sistem. Ali ako iz nekog razloga želite da sprečite da računar automatski preuzima i instalira ažuriranja za Windows 10 (možda da biste mogli ručno da preuzmete i instalirate pomenute ispravke po sopstvenom rasporedu), možete da pauzirate ažuriranja na određeno vreme. Idite u Settings > Updates > Advanced options i pod Pause updates izaberite datum u narednih 35 dana. Međutim, nećete moći ponovo da pauzirate nakon tog trenutka dok sistem ne ažurirate.

Izvor: Cnet

