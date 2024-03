OurCrowd AI fond iz Izraela ubrzava razvoj startup kompanija u Nvidia programu

Izraelski investicioni fond rizičnog kapitala OurCrowd najavio je saradnju sa kompanijom Nvidia. Radi se na ubrzavanju AI startup kompanija u programu Nvidia Inception.

OurCrowd je jedan od najvećih izraelskih investitora

Inception pomaže startup kompanijama da se brže razvijaju kroz naprednu tehnologiju. OurCrowd će pomoći u povezivanju i pristupu najnovijim tehničkim resursima i alatima kompanije Nvidia.

OurCrowd-ov fond za veštačku inteligenciju pokrenut je u septembru 2023. godine. Cilj je prikupljanje 50 miliona dolara i investiranje u 20 do 25 startup kompanija. Fond je već investirao u tri kompanije. To su One Zero Digital Bank, prva digitalna banka Izraela, i D-ID, koja koristi veštačku inteligenciju za pretvaranje slika u video snimke.

“Veštačka inteligencija je predodređena da utiče na svaki sektor industrije. Uticaj se može uporediti sa uvođenjem računarstva u oblaku, društvenih medija, pametnog telefona, ličnog računara i pre svega toga, električne energije”, rekao je Jon Medved, izvršni direktor OurCrowd-a.

Arik Kol, koji rukovodi Nvidia Inception u Izraelu, rekao je da će saradnja sa fondom OurCrowd AI “razviti sledeću generaciju AI startup-a. To će pomoći u oblikovanju načina na koji će se AI koristiti u mnogim aspektima naših života.”

OurCrowd, jedan od najvećih izraelskih investitora u AI tehnologiju, u protekloj deceniji investirao je 386 miliona dolara u 81 AI kompaniju. Od toga osam kompanija je bilo akvizirano odnosno imalo je prvo javno izdanje.

Izvor: Reuters

