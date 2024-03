PC Press slavi 29. rođendan!

Kao što već sigurno znate PC Press je osnovan 1995. godine, u vreme kada je internet bio tek u povoju, a računari su bili retkost u domovima i firmama. Od tada, PC Press je pratio sve važne događaje, trendove i inovacije u svetu IT-a, edukovao i informisao svoje čitaoce, i bio svedok i učesnik razvoja digitalne kulture i društva.

Prvi broj PC Press-a izašao je 5. aprila 1995. godine, kao prvi privatni kompjuterski časopis u tadašnjoj Jugoslaviji. Časopis je bio namenjen pre svega profesionalnim korisnicima računara, koji su tražili pouzdane i korisne informacije o nabavci, korišćenju i implementaciji informatičke opreme i rešenja. Časopis je brzo stekao visoku reputaciju i popularnost među čitaocima, koji su ga često zvali skraćeno “PC”.

Danas, PC Press je više od časopisa. To je brend koji okuplja ljubitelje tehnologije, stručnjake, entuzijaste, kreativce i preduzetnike. To je zajednica koja deli znanje, iskustvo, ideje i vizije. To je platforma koja podstiče saradnju, inicijativu, kritičko mišljenje i društvenu odgovornost. To je medij koji ima misiju da unapredi kvalitet života i rada svojih čitalaca i partnera.

Uprkos vremenu i konstantnim promenama i inovacijama PC Press se uvek trudi da ide u korak sa vremenom. Prilagođava se novim izazovima, potrebama i očekivanjima svoje publike. Koristi sve raspoložive kanale komunikacije, od štampanog izdanja, preko web sajta i društvenih mreža, do YouTube-a i video sadržaja. Organizuje i podržava brojne događaje, nagrade, akcije, koje promovišu najbolje pojedince i projekte u oblasti IT-a.

Tokom svoje bogate istorije, PC Press je izdao preko 300 brojeva časopisa, 17 knjiga i 20 elektronskih publikacija, koje su obuhvatile različite teme i aspekte IT-a. PC Press je takođe organizovao ili podržao mnoge značajne manifestacije, kao što su seminari, Top 50 dodele nagrada, BIZIT konferencije i druge.

PC Press je ponosan na svoju istoriju, ali i na svoju budućnost. Veruje u snagu tehnologije da menja svet na bolje, ali i u važnost ljudskog faktora da ga čini smislenim. Zato se zahvaljuje svima koji su bili i koji će biti deo njegove priče, koja se nastavlja i dalje. Srećan rođendan 29. rođendan PC Press! 🎂🎉🎁

