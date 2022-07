Predstavljen jubilarni 15. Weekend Media Festival

Organizatori Weekend Media Festivala, najveće regionalne konferencije, predstavili su teme i najistaknutija imena Weekend.15. Okupljanje stručnjaka i entuzijasta iz sveta medija, komunikacija i poslovnog sveta donosi raznovrstan sadržaj iz različitih područja kao što su IT, muzika, mediji i inovacije. Weekend.15 će se održati od 22. do 25. septembra pod sloganom #SAMODOĐI na već svima dobro poznatim prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju.

„Aktuelni trendovi, inspirativni govornici i opuštena atmosfera koja podstiče intenzivno druženje obeležiće i 15. Weekend u Rovinju. Ove godine imamo zaista raznovrsne teme koje prate promene u društvu, pa ćemo tako govoriti o WEB 3.0, metaversumu, jednorozima budućnosti, TikToku, disrupciji inovacija, ali i kulturi otkazivanja. Željno iščekujemo odličan zajednički provod i stvaranje novih Weekend uspomena jer i zabave sigurno neće nedostajati“, tvrdi Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala i Pepermint agencije.

Za posebnu dozu zanimljivih, edukativnih sadržaja i poučnih izlaganja, između ostalih, pobrinuće se izraelski novinar i publicista Yossi Melman – jedan od najvećih stručnjaka na području špijunaže i međunarodne sigurnosti koji je napisao niz bestselera o Mosadu i Izraelskoj službi unutrašnje bezbednosti Šin Bet. Neka od najpoznatijih Melmanovih književnih dela su: „Every Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence Community“, „Spies Against Armageddon“ i „The Master Terrorist: The True Story of Abu-Nidal“.

Iz digitalnog sveta dolazi Nikola Dešković, revolucionar koji je prvi uspešno postavio online prodaju automobila u Evropi, a Vuk Vuković, jedan od vodećih hrvatskih makroekonomista govoriće o vrućoj jeseni i recesiji u sledećoj godini.

„Weekend je postao međunarodno prepoznatljiv događaj, koji predstavlja društvene trendove, analizira našu medijsku i komunikacijsku stvarnost i razotkriva tabue, a još uvek nije izgubio na svojoj intimnosti prijatnog druženja i networkinga profesionalaca iz regiona u jednoj od najlepših jadranskih destinacija – popularnom Rovinju. I ove godine nas očekuju sjajni govornici, škakljive teme, noviteti u našim industrijama, plodonosne rasprave i mnogo dobre zabave. To je zapravo tajni recept tradicionalnog uspeha Weekenda, koji je nakon pandemije u novom, atraktivnijem izdanju“, izjavio je prof. dr sc. Božo Skoko iz Millenium promocije, agencije partnera organizacije Festivala.

Dobroj posećenosti 15. po redu Weekend Media Festivala doprineće i odličan večernji program, a prvo ime koje su organizatori otkrili je Konstrakta, trenutno najveća regionalna zvezda.

„Adris je generalni pokrovitelj i domaćin Weekend Media Festivala od prvog izdanja. Uspeh festivala rezultat je zajedničke vizije, jedinstvenog koncepta i sistemskih napora koji smo ulagali tokom godina. Adris je u poslednjih petnaestak godina Rovinj preoblikovao u elitnu turističku destinaciju, ali i prepoznatljivu event destinaciju, čemu je svakako pridoneo i Weekend koji je, uvek to volimo da istaknemo, naš najveći, najdugovečniji i najiščekivaniji događaj. Weekend Media Festival izdržao je sve ove godine, a da pritom nije izgubio na relevantnosti, angažovanosti, pa i provokativnosti, što očekujemo i od ovogodišnjeg programa“, rekla je Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacija Adris grupe.

Celokupan događaj upotpuniće Golden Drum festival koji će se ove godine održati u sklopu Weekenda. Ovaj međunarodni kreativni festival svake godine nagrađuje najbolje ideje, najuspešnije kreativne timove te vešte pojedince koji su efikasno oživeli inovativne ideje i tako ostavili svoj trag u oglašivačkoj industriji, a ovogodišnja glavna tema festivala je Rebuilding Connection. Brojne zanimljive govornike iz sveta komunikacija najavila je Mojca Briščik, predsednica Golden Druma.

„Golden Drum, kao jedan od najboljih festivala kreativnosti u svetu, na pozornici će predstaviti mnoge međunarodne lidere iz kreativne industrije, ali i šire. Među brojnim cenjenim profesionalcima koji će nam se pridružiti u Rovinju biće Fabio Seidl, direktor za globalni kreativni razvoj, Meta, SAD, odgovoran za kampanje širom sveta za renomirane brendove kao što su Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger i Quest. Zatim Jason Romeyko, svetski izvršni kreativni direktor i upravni partner kompanije Serviceplan International proglašene nezavisnom mrežom godine u Kanu 2022. S nama će biti i Ghada Wali, osnivačica i kreativna direktorka Wali’s Studio, Egipat – TED globalni govornik, višestruko nagrađivana dizajnerka koja je razvila arapski font koji je izabran kao jedno od 100 najboljih grafičkih dizajnerskih dela na svetu. Wali je dospela i na Forbsovu evropsku listu 2017. i tako postala prva Egipćanka koja se pojavila u kategoriji Umetnost i imigranti. Osim sjajnih govornika, najbolje kreativne kampanje, agencije i pojedinci koji stoje iza njih biće nagrađeni tokom Golden Drum Awards Showa koji se održava 23. septembra. Očekujemo još jedno sjajno izdanje i okupljanje ‘crème de la crème’ kreativne industrije, ovoga puta u ljupkom primorskom gradiću Rovinju“, istakla je Mojca Briščik, predsednica Golden Druma.

Između ostalih važnih događaja na Weekend.15 biće i proglašenje pobednika Food Tech start-up takmičenja u organizaciji Infobipa, Maistre i Peperminta, a koje je najavljeno na Weekend Food Festivalu u maju. Svi zainteresovani start-upovi još uvek mogu da se prijave ovde.

Sve informacije i najnovije vesti o Weekendu možete pronaći ovde, a sve novosti saznajte i putem službenih Instagram i Facebook kanala.

